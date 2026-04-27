Биографическая лента «Майкл» студии Lionsgate возглавила мировой прокат с 217 миллионами долларов за первые выходные, установив рекорд для музыкальных биографических фильмов в истории кино

Дистрибуцией в США занималась компания Lionsgate, а международный прокат обеспечила Universal. По данным аналитиков, в кинотеатрах Северной Америки ленту посмотрели около 6,3 миллиона человек при средней стоимости билета около 15 долларов. Такой результат позволил фильму занять первое место по сборам в первый уик-энд среди игровых картин текущего года.

Для председателя Lionsgate Адама Фогельсона этот релиз стал поворотным моментом. Студия столкнулась со сложной задачей из-за противоречивого наследия Джексона и закулисных разбирательств с участием наследников. Фильм потребовал дополнительных съёмок и сложных переговоров. Итоговая стоимость производства составила около 120 миллионов долларов.

Студия организовала масштабные флешмобы и установила голографические инсталляции по всему миру. Центральным элементом кампании стал флешмоб под названием «Не ходи, а иди лунной походкой» (Don't walk, do the moonwalk). Он превратил перекрёстки в городах 20 стран в места живых выступлений и собрал более 23,4 миллиона просмотров только в США.

В 13 кинотеатрах и более чем 40 торговых центрах по стране появились голографические инсталляции, где зрители могли разучить культовые танцевальные движения из фильма в постановке хореографов Майкла Джексона Rich + Tone.

Аудитория активно реагирует на выход картины. Зрители танцуют прямо в залах кинотеатров. Многие родители приводят детей, чтобы познакомить их с творчеством певца.