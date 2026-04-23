Стриминговая платформа выпустила короткий тизер третьего сезона антиутопического шоу «Бункер» (Silo). Новые эпизоды начнут выходить 3 июля, а финал сезона появится 4 сентября

Трейлер подтвердил слухи о том, что сюжет будет сосредоточен на событиях, предшествовавших жизни в бункере. В ролике показаны кадры из разных временных периодов, а главная героиня Джульетта (Juliette), в исполнении Ребекки Фергюсон (Rebecca Ferguson), за кадром размышляет о том, что важно понять истоки происходящего.

«Прежде чем узнать, почему мы здесь, прежде чем осознать, что все обстоит именно так, прежде чем понять, как все закончится, нужно разобраться, как всё начиналось», — говорит она.

Источник - Apple TV

«Бункер» основан на цикле романов Хью Хауи (Hugh Howey) «Wool» («Шерсть»). События происходят внутри гигантского подземного сооружения, где живут около десяти тысяч человек. По атмосфере проект часто сравнивают с вселенной Fallout, но здесь нет радиоактивных монстров и чёрного юмора.

В главных ролях — Ребекка Фергюсон (Rebecca Ferguson), Тим Роббинс (Tim Robbins), Коммон (Common) и Стив Зан (Steve Zahn). В третьем сезоне к актёрскому составу присоединятся Колин Хэнкс (Colin Hanks), Джессика Хенвик (Jessica Henwick) и Эшли Цукерман (Ashley Zukerman).

Сериал уже продлён на четвертый, заключительный сезон.