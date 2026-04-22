Инди-разработчики представили новую игру, в которой шахматы сочетаются с исследованием подземелий и магическими сражениями. «Это наше признание в любви ко всему, что связано с гик-культурой», — сказал Тим Кинан (Tim Keenan), основатель Misfits Attic

Проект объединяет классические шахматы и исследование подземелий, предлагая игрокам необычное сочетание тактики и приключений. Версия 1.0 вышла 21 апреля 2026 года, завершив этап раннего доступа.

Источник: Misfits Attic

Игра позволяет игрокам управлять отрядом волшебников, созданных по образу шахматных фигур, и исследовать случайно генерируемые подземелья. Каждая комната устроена как шахматная доска, где тактические ходы и заклинания помогают расправляться с вражескими отрядами. По мере продвижения испытания становятся сложнее, а награды — щедрее.

Тим Кинан, ранее создавший стратегию Duskers, подчеркивает, что Below the Crown — это дань уважения шахматам и гик-культуре. Разработчики стремились сделать игру простой в освоении, но с возможностью глубоко продумывать тактические решения. В марте проект получил почетное упоминание за дизайн на фестивале независимых игр.

В Misfits Attic работает небольшая международная команда. Кинан отмечает, что, несмотря на внешние трудности, проект удалось довести до релиза благодаря слаженной работе и профессионализму команды.