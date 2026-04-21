Sony Interactive Entertainment разослала электронные письма владельцам PlayStation по всему миру. В них компания сообщила о планах внедрить обязательную проверку возраста до конца 2026 года, отказ от которой ограничит доступ к коммуникационным функциям консолей

Пользователи, которые не пройдут верификацию или откажутся от неё, потеряют доступ к голосовому чату и текстовым сообщениям. Остальные сервисы, включая PlayStation Store, трофеи и сами игры, останутся доступны без ограничений.

В письме Sony подчеркивает, что процедура будет одноразовой и займёт несколько минут. Компания связывает нововведение с необходимостью соблюдать международные правила и создавать безопасную среду для игроков разного возраста.

По данным форума ResetEra, уведомления сначала получили пользователи из Великобритании и Ирландии. Sony не уточнила точную дату запуска проверки, полный список затронутых регионов и число пользователей, уже получивших уведомления.

Ранее попытки внедрить возрастную верификацию вызывали неоднозначную реакцию в игровом сообществе. В начале 2026 года Discord анонсировал аналогичные меры, после чего часть пользователей отменила подписки и перешла в другие приложения. Позже Discord перенес внедрение на вторую половину года.