Пользователи, которые не пройдут верификацию или откажутся от неё, потеряют доступ к голосовому чату и текстовым сообщениям. Остальные сервисы, включая PlayStation Store, трофеи и сами игры, останутся доступны без ограничений.
В письме Sony подчеркивает, что процедура будет одноразовой и займёт несколько минут. Компания связывает нововведение с необходимостью соблюдать международные правила и создавать безопасную среду для игроков разного возраста.
По данным форума ResetEra, уведомления сначала получили пользователи из Великобритании и Ирландии. Sony не уточнила точную дату запуска проверки, полный список затронутых регионов и число пользователей, уже получивших уведомления.
Ранее попытки внедрить возрастную верификацию вызывали неоднозначную реакцию в игровом сообществе. В начале 2026 года Discord анонсировал аналогичные меры, после чего часть пользователей отменила подписки и перешла в другие приложения. Позже Discord перенес внедрение на вторую половину года.