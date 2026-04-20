В воскресенье компания AST SpaceMobile опубликовала заявление, в котором говорится, что вторая ступень ракеты New Glenn вывела спутник BlueBird 7 на орбиту, которая оказалась «ниже запланированной», что делает невозможной его дальнейшую эксплуатацию

Старт состоялся с мыса Канаверал во Флориде в 7:35 утра по местному времени. Этот пуск стал первым случаем повторного использования первой ступени New Glenn. Ускоритель успешно приземлился на беспилотный корабль в океане примерно через 10 минут после старта.

По данным AST SpaceMobile, спутник продолжает работать, но его высоты недостаточно для поддержания связи. Компания заявила, что расходы покрываются страховкой, и в течение месяца планируется запуск следующих аппаратов серии BlueBird.

Это первая крупная неудача для программы New Glenn, первый полет которой состоялся в январе 2025 года после десяти лет разработки. До этого ракета успешно доставила на орбиту два космических аппарата для НАСА в ноябре прошлого года.

Инцидент может затронуть репутацию Blue Origin как поставщика для миссий НАСА по программе Артемида. Компания претендует на участие в лунных миссиях и планирует запуск лунного посадочного модуля в текущем году.