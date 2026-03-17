Археологи нашли в Бургундии, на востоке страны, редчайший каменный алтарь с сохранившимся расписным изображением кельтского божества Суцелла. Артефакт обнаружили на территории древнего святилища в коммуне Манси близ города Турнюс

Уникальная находка была сделана в небольшом культовом здании, обозначенном археологами как Монумент М3. Алтарь с изображением Суцелла находился среди целой группы ритуальных предметов, оставленных в заброшенном помещении. Вместе с ним ученые нашли два постамента для статуй, большой каменный стол и алтарь со специальным приподнятым краем.

Стратиграфический анализ показал, что здание М3 использовалось в несколько этапов с конца III по конец IV века нашей эры. Самым ранним свидетельством ритуалов стал глиняный пол 280-х годов. Под ним археологи обнаружили 17 монет, которые, вероятно, входили в ритуальный закладной набор предметов под полом святилища.

Примерно в 325 году нашей эры храм перестроили. К нему добавили вестибюль, подняли уровень пола, а внутри появились скамьи и специальный культовый подиум. Среди найденных в слоях этого периода артефактов было около 10 000 фрагментов костей животных, связанных с жертвенными и пиршественными трапезами, а также древние чаши и сосуды, монеты, бусы и ювелирное украшение из золота. Ученые связывают эти находки с ритуальными трапезами и подношениями, которые совершали посетители святилища.

Наиболее поздние следы поклонения относятся ко времени после разрушения святилища в конце IV века. Стратиграфия показывает, что сначала здание было разграблено, однако затем некоторые каменные элементы вернули на место уже среди руин. Монеты и фрагменты чаш свидетельствуют о том, что люди продолжали приходить на руины вплоть до конца IV века, когда храм окончательно превратился в каменный курган.