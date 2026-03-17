Inthenews
Алтарь кельтского бога Суцелла найден в римском святилище на востоке Франции
Археологи нашли в Бургундии, на востоке страны, редчайший каменный алтарь с сохранившимся расписным изображением кельтского божества Суцелла. Артефакт обнаружили на территории древнего святилища в коммуне Манси близ города Турнюс

Уникальная находка была сделана в небольшом культовом здании, обозначенном археологами как Монумент М3. Алтарь с изображением Суцелла находился среди целой группы ритуальных предметов, оставленных в заброшенном помещении. Вместе с ним ученые нашли два постамента для статуй, большой каменный стол и алтарь со специальным приподнятым краем.

Стратиграфический анализ показал, что здание М3 использовалось в несколько этапов с конца III по конец IV века нашей эры. Самым ранним свидетельством ритуалов стал глиняный пол 280-х годов. Под ним археологи обнаружили 17 монет, которые, вероятно, входили в ритуальный закладной набор предметов под полом святилища.

                                                                    Фото: Грегори Компаньон

Примерно в 325 году нашей эры храм перестроили. К нему добавили вестибюль, подняли уровень пола, а внутри появились скамьи и специальный культовый подиум. Среди найденных в слоях этого периода артефактов было около 10 000 фрагментов костей животных, связанных с жертвенными и пиршественными трапезами, а также древние чаши и сосуды, монеты, бусы и ювелирное украшение из золота. Ученые связывают эти находки с ритуальными трапезами и подношениями, которые совершали посетители святилища. 

Наиболее поздние следы поклонения относятся ко времени после разрушения святилища в конце IV века. Стратиграфия показывает, что сначала здание было разграблено, однако затем некоторые каменные элементы вернули на место уже среди руин. Монеты и фрагменты чаш свидетельствуют о том, что люди продолжали приходить на руины вплоть до конца IV века, когда храм окончательно превратился в каменный курган.

#археологи #алтарь кельтского бога суцелла #кельтского божества суцелла #римское святилище
Источник: greekreporter.com
Популярные новости

Производители памяти опасаются скорого конца бума спроса и сворачивают инвестиции
+
Драйвер GreenBoost расширяет память GPU NVIDIA за счет ОЗУ и SSD для работы с большими ИИ-моделями
1
Учёные из Австралии придумали передавать секретные сообщения внутри теплового излучения
1
В Беларуси наладили производство 300-киловаттных зарядных станций для электромобилей
6
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
10
NVIDIA отказывается от стратегии универсального GPU и переходит к специализированным решениям
+
Новые рендеры подтвердили, что китайская видеокарта Lisuan LX 7G100 оснащена тремя вентиляторами
+
Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
2
Археологи нашли в Греции снаряд для пращи возрастом 2000 лет с высеченным посланием противнику
+
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
3
Microsoft установила причину потери доступа к диску C в Windows 11 на некоторых устройствах
1
Пользователи Windows 11 жалуются на проблемы с GPU и ряд других багов после установки обновления
+
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Мартовское обновление Windows 11 вызывает сбои и зависания
5
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
8
Noctua готовится выпустить корпус для ПК
+
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Sony и Microsoft готовятся к запуску следующего поколения игровых консолей
+

Популярные статьи

Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
5
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
6
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
+
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
3
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
5
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+

Сейчас обсуждают

Chihonya
16:30
ипануться))) у меня все тихие стоят, 2000 не громко?
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Китя.
16:29
Не тянут пришлось сменить. вниз 2000 оборотов 3шт по бокам 1800 оборотов 4шт и на верху 2200 оборотов 3шт. Сейчас нормалюк. итого в корпусе 10шт.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:26
так у тебя кульков вроде в корпусе и так 100 штук было))) да еще и вода, у меня 6 в корпусе, температуры нормальные.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
tHE-CROWD
16:23
США вконец оборзели, пора сворачивать этот неудачный эксперимент.
Компания Starcloud подала заявку по созданию группировки из 88 тысяч спутников
Китя.
16:21
Во что играх самая требовательная игра на сегодня это Red Dead Redemption 2 в ней ПК жарится как шашлык купил новые кульки оборотистые только из-за этой игры. отдал за них 2100р. 2000 оборотов
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:15
Пойдет, андервольтнул, настроил, жрет в играх 150Вт вместо 250, под нагрузкой в среднем 50-53 градуса, что чип, что память, получилась быстрее 4070 Ti, доволен короче.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Владимир Стреляев
16:14
Базовый доход после процедуры
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Владимир Стреляев
16:13
Нет надёжных банков, это надо усвоить. Есть надёжные знакомые у него, из списков
Илон Маск предрек отмену обязательной работы в ближайшие 20 лет
Китя.
16:10
Качай её уже ломанули да и гамай карта хороша у тебя чертовка.
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
Chihonya
16:07
ща 5070 стоит
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
