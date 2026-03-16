Вторая по величине мемная криптовалюта Shiba Inu показала заметное улучшение рыночных показателей. За семь дней стоимость токена выросла примерно на 10,6 процента, что стало одним из лучших результатов среди альткоинов и позволило активу отойти от ценовых минимумов. Рыночная капитализация проекта приблизилась к 3,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о возвращении интереса со стороны участников рынка.
Наряду с общим улучшением настроений важную роль сыграли технологические новости. Команда проекта объявила о важных изменениях в блокчейне Shibarium, среди которых прогресс индексирования сети в обозревателе. По оценкам разработчиков, сейчас проиндексирована примерно половина блоков, и по мере завершения этих работ ожидается, что это сделает подключение кошельков и приложений к Shibarium более стабильным и снизит риск сбоев и недоступности сети для пользователей.
Обозреватель Крис Макдональд (Chris MacDonald) отмечает, что обновления Shibarium стимулируют спрос на рынке бессрочных фьючерсов и сопровождаются ростом крупных ставок с кредитным плечом. Этот фактор может свидетельствовать об усилении оптимизма крупных игроков, но одновременно несет угрозу дальнейшего увеличения волатильности. По его мнению, восприятие токена постепенно меняется от образа чисто мемного актива с активным сообществом к более технологичному проекту.