Популярный мемкоин на прошедшей неделе уверенно вырос в цене и отыграл часть потерь от многолетних минимумов во многом за счет оптимизма инвесторов и технического прогресса проекта

Вторая по величине мемная криптовалюта Shiba Inu показала заметное улучшение рыночных показателей. За семь дней стоимость токена выросла примерно на 10,6 процента, что стало одним из лучших результатов среди альткоинов и позволило активу отойти от ценовых минимумов. Рыночная капитализация проекта приблизилась к 3,5 миллиарда долларов, что свидетельствует о возвращении интереса со стороны участников рынка.

Изображение - ChatGPT"

Наряду с общим улучшением настроений важную роль сыграли технологические новости. Команда проекта объявила о важных изменениях в блокчейне Shibarium, среди которых прогресс индексирования сети в обозревателе. По оценкам разработчиков, сейчас проиндексирована примерно половина блоков, и по мере завершения этих работ ожидается, что это сделает подключение кошельков и приложений к Shibarium более стабильным и снизит риск сбоев и недоступности сети для пользователей.

Обозреватель Крис Макдональд (Chris MacDonald) отмечает, что обновления Shibarium стимулируют спрос на рынке бессрочных фьючерсов и сопровождаются ростом крупных ставок с кредитным плечом. Этот фактор может свидетельствовать об усилении оптимизма крупных игроков, но одновременно несет угрозу дальнейшего увеличения волатильности. По его мнению, восприятие токена постепенно меняется от образа чисто мемного актива с активным сообществом к более технологичному проекту.