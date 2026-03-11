Американская компания Atlas Survival Shelters сообщила о резком увеличении числа заказов на строительство подземных убежищ

Владелец техасской фирмы Рон Хаббард (Ron Hubbard) отметил, что количество обращений от клиентов выросло в десять раз. По его словам, аномальный интерес к защитным сооружениям возник в конце февраля-начале марта. Ранее среднемесячная выручка бизнеса составляла около двух миллионов долларов, но теперь предприниматель надеется достичь показателя в 50 миллионов, если текущая динамика сохранится.

Хаббард пояснил, что подобные всплески спроса уже фиксировались ранее в ответ на кризисные явления в 2022 и 2023 годах. Сейчас телефонные линии компании перегружены звонками от граждан, желающих установить стальные или железобетонные конструкции.

Может быть интересно

Изображение - ChatGPT

Его компания предлагает широкий ассортимент решений, начиная от бюджетных вариантов ценой от 20 тысяч долларов и заканчивая роскошными подземными комплексами стоимостью более пяти миллионов. Базовые модели представляют собой укрепленные помещения, тогда как дорогие проекты включают несколько спален, кухонь и даже зон для развлечений. В числе популярных опций значатся бассейны и тиры.

Среди клиентов компании называют состоятельных бизнесменов и руководителей технологических корпораций. Хаббард также упомянул, что к нему обращались высокопоставленные американские чиновники. По словам экспертов, запрос на безопасность растет и граждане активно инвестируют в подземную недвижимость, стремясь получить гарантию спокойствия.