Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
В США зафиксировали десятикратный рост спроса на частные бункеры
Американская компания Atlas Survival Shelters сообщила о резком увеличении числа заказов на строительство подземных убежищ

Владелец техасской фирмы Рон Хаббард (Ron Hubbard) отметил, что количество обращений от клиентов выросло в десять раз. По его словам, аномальный интерес к защитным сооружениям возник в конце февраля-начале марта. Ранее среднемесячная выручка бизнеса составляла около двух миллионов долларов, но теперь предприниматель надеется достичь показателя в 50 миллионов, если текущая динамика сохранится.

Хаббард пояснил, что подобные всплески спроса уже фиксировались ранее в ответ на кризисные явления в 2022 и 2023 годах. Сейчас телефонные линии компании перегружены звонками от граждан, желающих установить стальные или железобетонные конструкции. 

Может быть интересно

                                                                Изображение - ChatGPT

Его компания предлагает широкий ассортимент решений, начиная от бюджетных вариантов ценой от 20 тысяч долларов и заканчивая роскошными подземными комплексами стоимостью более пяти миллионов. Базовые модели представляют собой укрепленные помещения, тогда как дорогие проекты включают несколько спален, кухонь и даже зон для развлечений. В числе популярных опций значатся бассейны и тиры.

Среди клиентов компании называют состоятельных бизнесменов и руководителей технологических корпораций. Хаббард также упомянул, что к нему обращались высокопоставленные американские чиновники. По словам экспертов, запрос на безопасность растет и граждане активно инвестируют в подземную недвижимость, стремясь получить гарантию спокойствия.

#подземные бункеры #atlas survival shelters #подземные убежища
Источник: news.bitcoin.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начали собирать легендарные мотоциклы «Минск» по белорусской лицензии
2
Энтузиаст протестировал Galaxy S26 Ultra в ряде ПК-игр с подключённым монитором в режиме DeX
+
NVIDIA запланировала трансляцию GeForce ON Community Update на 10 марта
+
Археологи нашли в Панаме гробницу с золотом и погребальными сокровищами возрастом более 1000 лет
+
Энтузиаст протестировал GTX 780 в паре с Ryzen 7 9800X3D в ряде популярных игр
+
Китай предупредил о риске глобального дефицита чипов из-за конфликта вокруг Nexperia
+
MSI представила материнскую плату AMD AM5 средне-начального класса с тактовым генератором
+
Эксперимент с Cyberpunk 2077 на MacBook Neo вызвал вопросы у издания WCCFTech к результатам теста
+
ID-COOLING представила воздушный кулер FROZN 510 в стандартном варианте и варианте для платформы AMD
1
Покупатель приобрёл ПК с RTX 5060 за $750 и получил сборку с RTX 5070 из-за ошибки магазина
3
Эксперт показал разницу в fps на ПК с RX 9060 XT между Windows 11 и Linux в Resident Evil Requiem
1
Новый драйвер Game Ready 595.79 WHQL устраняет проблемы с напряжением и оптимизирует две новые игры
+
В России разрешили эксплуатацию беспилотных грузовиков без водителя в салоне
+
Xiaomi объявила дату глобального релиза смартфонов Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max
+
Самая мощная игровая китайская видеокарта Lisuan G100 может поступить в продажу 12 марта
4
Samsung обещает к концу года поддержку 120 игр на мониторах с поддержкой 3D-технологии без очков
+
Microsoft запускает новый пакет ПО с искусственным интеллектом за 99 долларов в месяц
3
Студия GamesVoice выпустит озвучку South Park The Stick of Truth с голосами русского MTV 2000-х
1
Samsung возобновляет производство GeForce RTX 3060
+
Ремонтопригодность Samsung Galaxy S26 Ultra составила 9 по 10-балльной шкале
+

Популярные статьи

Российский метал (мои предпочтения)
7
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
18
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
13
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE OC 8G (Rev. 1.0)
5
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
10
Топ-5 ключевых руководителей Xbox сделавших консоль легендой
+
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
+

Сейчас обсуждают

dimkahon
12:18
Да о каком ремастере речь? Старое двигло, старая графика, просто воткнут фанатский длц туда.
Обновлённая версия шутера Blood скоро получит бесплатное контентное дополнение
vl
12:12
Вот тест 9700X : https://3dnews.ru/1110998/obzor-ryzen-7-9700x , для этого процессора действует ограничение мощности в 88 Вт и температура в играх ниже 70 градусов (если без разгона ) , как при этом ...
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Дмитрий ZM Боровков
11:47
Я так понимаю, старых добрых мустангов больше не продают? Если мой вдруг решит, что ему пора на покой, придётся искать замену...
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
Shatun29
11:29
Для начала неплохо бы озвучить где проходило исследование и по какой методике. Люди работают ровно так же, согласно трудовому договору. А опросы на сайтах вроде мейл.ру и прочих выдавать за аналитику ...
По итогам опроса 3000 человек каждый седьмой уходит с работы раньше благодаря внедрению ИИ
randomXP
11:14
К слову, мой товарищ - экскурсовод, 2-3 раза в неделю водит экскурсии по ЮБК - это 8-10 часов чистой работы. В "танки" поиграть - это для отдыха чисто.
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 4
ЮРА ОНИЩЕНКО
10:23
Срака давным давно не дочка Асус, почти уже 20 лет
Три процессора AMD Ryzen 7 9700X подряд сгорели на одной и той же матплате ASRock
Docent
09:52
И эти люди пытаются убедить нас, что неоднократно высаживались на Луне 50 лет назад? :)
Bloomberg: Запуск лунного модуля SpaceX в 2028 году могут перенести из-за технических проблем
ЮРА ОНИЩЕНКО
09:50
А он и не скрывал этого
Глава «Роскосмоса»: Международную космическую станцию начнут сводить с орбиты в 2028 году
Антон Иванов
09:46
На какие китайские бренды стоит обратить внимание?
Рейтинг лучших автомобильных компрессоров до 15 000 рублей
deema35
08:00
А как их начальство реагирует на то что работник не дорабатывает день до конца?
По итогам опроса 3000 человек каждый седьмой уходит с работы раньше благодаря внедрению ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter