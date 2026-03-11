Американская администрация сообщила о старте строительства крупного промышленного проекта в штате Техас, призванного укрепить энергетический сектор страны

Власти США анонсировали начало строительства нового нефтеперерабатывающего предприятия в порту Браунсвилл. В официальном заявлении отмечается, что объект станет первым НПЗ, построенным в стране с нуля за последние 50 лет. Представители администрации охарактеризовали инициативу как исторический шаг к восстановлению полного энергетического доминирования государства и укреплению национальной безопасности.

Объем инвестиций в проект оценивается в $300 млрд. К реализации плана подключены партнеры из Индии, в частности корпорация Reliance, которую называют крупнейшей частной энергетической компанией этого региона. Ожидается, что ввод мощностей обеспечит создание тысяч рабочих мест для жителей Южного Техаса и расширит возможности для экспорта продукции.

Руководство страны связало успех привлечения инвестиций с проводимой политикой по снижению налогов и ускоренной выдаче разрешений на строительство.