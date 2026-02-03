Компания Tether запустила решение для майнинга цифровых активов, который обещает повысить эффективность работы оборудования

2 февраля 2026 года Tether разместила анонс открытого ПО в своем официальном блоге. Проект Mining OS (MOS) вместе с инструментами Mining SDK предназначены для оптимизации добычи криптовалюты.

Разработчики утверждают, что решение позволит майнерам снизить затраты на электроэнергию и увеличить производительность оборудования. Mining OS поддерживает работу с большинством современных устройств для добычи биткоина.

В компании подчеркнули, что открытый код даст возможность сообществу участвовать в улучшении системы.

Инициатива Tether направлена на укрепление децентрализации сети биткоина. По словам представителей компании, доступность решений для массового использования поможет распределить вычислительные мощности и снизить риски централизации майнинга. Проект уже доступен для скачивания на официальном сайте Tether.

В последние годы тема энергоэффективности майнинга активно обсуждается в криптосообществе, и новые технологии, подобные Mining OS, могут внести значимый вклад в совершенствование отрасли.