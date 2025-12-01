Армия Израиля запретила использование Android и переходит на обязательное использование iPhone для служебной связи

Согласно сообщениям израильских СМИ, армия обороны Израиля ограничила применение смартфонов на Android для служебных коммуникаций у офицеров со званием подполковника и выше. Теперь они могут пользоваться только iPhone. ЦАХАЛ отдал предпочтение замкнутой экосистеме Apple из-за более высокого уровня защищенности.

Решение об обязательном использовании iPhone охватывает все служебные телефоны, предназначенные для оперативной работы. Смартфоны на Android останутся разрешены только как личный гаджет без доступа к служебным данным. Такая замена мобильных устройств связана с ростом кибератак и попытками перехвата служебных данных через смартфоны военных.

Ранее, до введения запрета, израильские военные неоднократно сталкивались с атаками типа "honeypot", когда злоумышленники через соцсети и мессенджеры пытались получить доступ к устройствам солдат и определить местоположение подразделений. Для защиты от киберугроз ЦАХАЛ усилил тренировки и внутренние учения для борьбы с социальной инженерией, в том числе имитируя кибератаки террористических группировок.

Начиная с 2026 года для устройств на Android введут новые, более жесткие ограничения.