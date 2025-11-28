После длительного перерыва популярный токен Dash снова стал доступен на торговых площадках

Приватная криптовалюта Dash возвращается на ведущие мировые криптобиржи после нескольких лет отсутствия. Первой о повторном листинге монеты сообщила биржа OKX, добавив торговые пары для Dash к основным активам. Информация появилась на официальных ресурсах платформы в конце ноября. Вскоре после OKX листинг Dash подтвердили ряд других площадок, включая азиатские и европейские торговые сервисы.

Изменение статуса Dash особенно примечательно тем, что в январе 2024 года OKX и другие биржи делистили монету, поддавшись давлению регулятора. Dash утратила позиции в рейтингах, активность разработчиков снизилась, усилилась конкуренция со стороны более современных блокчейнов.

Сейчас же ситуация меняется в обратную сторону, и актив возвращается на крупные платформы. Участники рынка рассматривают возобновление торгов одной из старейших криптомонет как сигнал о возвращении интереса к классическим криптопроектам, вышедшим на рынок на самых ранних этапах его развития.

Dash был создан в 2014 году с целью обеспечить быстрые и конфиденциальные транзакции. Криптовалюта долго входила в десятку по капитализации и активно использовалась в качестве платежного средства в разных странах. По оценкам аналитиков, возвращение монеты на крупные платформы может оживить торговую активность и привлечь внимание к проекту как старых, так и новых инвесторов.