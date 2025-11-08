Женщину лишили доступа к деньгам после того, как она получила оплату за аренду квартиры через P2P-обмен

Россияне все чаще сталкиваются с блокировкой банковских счетов после расчетов за аренду жилья через P2P-платформы. В начале ноября в Telegram-каналах активно распространилась история о конфликте арендатора и собственницы жилья. После получения оплаты через P2P-сервис у хозяйки квартиры банк заблокировал все карты и счета. Разгневанная женщина потребовала выселения жильца, который остался и без денег, и без жилья.

По словам экспертов, подобные случаи не редкость и свидетельствуют о том, что рынок P2P-обмена в России практически разрушен. Отсутствие законодательной базы и безопасных платформ делает любые переводы между частными лицами крайне опасными. Вероятность столкнуться с блокировкой или мошенническими схемами при использовании P2P-платформ оценивается как очень высокая.

Юристы объясняют это 161-ФЗ, федеральным законом, который обязывает банки реагировать на любые нестандартные операции. Финансовые организации предпочитают блокировать счета без глубокой проверки, чтобы избежать ответственности. Эксперты отмечают, что P2P как способ расчетов изжил себя из-за отсутствия защиты для граждан.

Ожидается, что ситуация может измениться с планируемым введением в 2026 году обязательного лицензирования операторов цифровых активов.