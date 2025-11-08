Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
mongalaite
Арендодателю заблокировали счета после оплаты за жилье через P2P-сервисы
Женщину лишили доступа к деньгам после того, как она получила оплату за аренду квартиры через P2P-обмен

Россияне все чаще сталкиваются с блокировкой банковских счетов после расчетов за аренду жилья через P2P-платформы. В начале ноября в Telegram-каналах активно распространилась история о конфликте арендатора и собственницы жилья. После получения оплаты через P2P-сервис у хозяйки квартиры банк заблокировал все карты и счета. Разгневанная женщина потребовала выселения жильца, который остался и без денег, и без жилья.

По словам экспертов, подобные случаи не редкость и свидетельствуют о том, что рынок P2P-обмена в России практически разрушен. Отсутствие законодательной базы и безопасных платформ делает любые переводы между частными лицами крайне опасными. Вероятность столкнуться с блокировкой или мошенническими схемами при использовании P2P-платформ оценивается как очень высокая.

Юристы объясняют это 161-ФЗ, федеральным законом, который обязывает банки реагировать на любые нестандартные операции. Финансовые организации предпочитают блокировать счета без глубокой проверки, чтобы избежать ответственности. Эксперты отмечают, что P2P как способ расчетов изжил себя из-за отсутствия защиты для граждан. 

Ожидается, что ситуация может измениться с планируемым введением в 2026 году обязательного лицензирования операторов цифровых активов.

#аренда жилья #блокировка счетов #блокировка карты #p2p-сервисы
Источник: exfins.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
6
Специалист жалуется на выход из строя трёх Core i9-14900K из-за нежелания Corsair обновлять BIOS
2
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
16
Уральские учёные создали инновационную альтернативу свинцовой защите от радиации
+
Энтузиаст поиграл в Battlefield 6 на AMD FX-9590 и не смог его запустить на Intel Core i7-2600K
5
ФБР правомерно уничтожило жёсткий диск с доступом к 3443 биткоинам на сумму более $350 млн
+
ASUS представила игровую клавиатуру ROG Nightmare 98 HE с магнитными переключателями
+
На Ямале появится первое в России производство адипиновой кислоты
+
Обнаружена блуждающая планета ведущая себя как звезда — она поглощает 6,6 млрд тонн газа в секунду
+
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
6
Rockstar перенесла релиз GTA 6 на 19 ноября 2026 года
+
Hardware Unboxed завершили масштабное тестирование 47 материнских плат с чипсетом B850
1
AMD готовит 6-ядерный процессор Ryzen 5 7500X3D
+
ASUS представила мониторы на базе Tandem OLED и первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
+
Из российских вузов в минувшем учебном году отчислили более 10% студентов
1
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
5
Xiaomi выпустила глобальное OTA-обновление для HyperOS 3
1
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
+
Замечено извержение чёрной дыры ярче 10 триллионов солнц, поглощающую звезду в 30 раз больше Солнца
1
ASRock представила четыре новые платы с чипсетом X870, включая X870 Taichi OCF с 25-фазной VRM
3

Популярные статьи

«Gears of War: Reloaded» — бесполезный перезапуск (субъективный обзор игры)
5
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
+
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
29
Удивившие меня заблуждения о Луне
17
Asus ROG Xbox Ally X за $1000 или Nintendo Switch 2 за $500 — что выбрать геймеру в 2025 году
1
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
1

Сейчас обсуждают

Жёсткий_Чебур
17:19
Всё лучше, чем твои сраные Радэвоны ))
Tom's Hardware назвали лучшие сборки игровых ПК для Full HD, QHD и UHD
Виктор Иванов
17:15
Сожгет. Погуглите. Нужна толщина стенок 6мм из алюминия, насколько помню.
Микроволновку использовали для сборки игрового ПК с GeForce RTX 5060 Ti и встроенным монитором
козлина
17:15
вот щас увидел фотку, где Оно несколько мешочков с саморезами всяких размеров прикупило. Возник вопрос. И почему Оно остановилось на полпути, ограничившись только раскурочиванием шуртка и склейко...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
margent
17:11
Как хорошо что в 10-ка в 2025 году наистабильная, невылезает никаких багов, не выпускали срочных патчей... ой, было же ) Сколько там системе, 10 лет? Ммм... С - стабильность. Сколько такие же орали ч...
Патч KB5067036 для Windows 11 снижает производительность ПК из-за проблем с Диспетчером задач
swr5
16:38
Вы не представляете насколько актуальны такие статьи здесь, готовлю статью о клопах и борьбе с ними.
Удивившие меня заблуждения о Луне
Spike Rus
16:36
Такой что по твоим ссылкам не подойдет. Фото в начале статьи видел? У него шурик с АКБ под type-b. А у тебя по ссылке акб type-a. Клювик на шурике не даст ему защелкнутся. Ему такой подходит: https://...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Spike Rus
16:33
Ну за работу над стулом респект. Сам в ковид восстанавливал тумбочку для аппаратуры. А в с шуруповертом глупость. Таких аккумуляторов (f-type, или type-b) ныне навалом. 400-500 руб и новая батарея (...
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
corsi
16:04
Что они, что конкуренты пилят ИИ-чипы, и суды по баблу, им глубоко насрать на игровые видеокарты.
Видеокарты GeForce RTX 5000 Super могут выйти позже из-за дефицита памяти
linux4ever
16:03
Что тут было? о_О
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Rever Rever
14:57
Ясненько
«Рука, качающая колыбель» (2025): краткий субъективный обзор фильма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter