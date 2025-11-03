Центробанк рассказал о новом способе перевода средств в цифровые рубли без открытия специального кошелька

Банк России объяснил процесс перевода денег в цифровую форму рубля. Информация была опубликована в официальном Telegram-канале регулятора. Для владельцев безналичных средств процедура простая: деньги будут списаны с обычного банковского счета и зачислены на специальный цифровой кошелек. Никаких изменений в общей сумме ваших средств не произойдет, изменится лишь форма хранения денег.

Сначала необходимо внести наличные на обычный банковский счет любым доступным способом (через терминал, отделение банка). После этого в мобильном приложении банка можно совершить операцию перевода в цифровой рубль.

Таким образом, вся операция сводится к двум этапам: превращение наличных в безналичные и последующий перевод безналичных в цифровые. По словам представителей Центрального банка, такая процедура абсолютно прозрачна и проста для пользователей.

Все находящиеся в обращении бумажные и металлические рубли хранятся либо в отделениях банков, либо в банковских ячейках и банкоматах. Когда банкам требуются дополнительные объемы наличных, они получают их непосредственно из Центробанка, уменьшая таким образом остаток на своем корреспондентском счету. Обратная ситуация возможна, если банки возвращают неиспользованные наличные обратно в Центральный банк — тогда они вновь становятся безналичными средствами.

По словам представителей Банка России, денежные знаки, находящиеся в резервах финансовых учреждений, не участвуют в расчетах и операциях экономики, следовательно, не включаются в денежную массу.

При получении наличных средств клиентом банка, соответствующая сумма автоматически снимается с его безналичного счета. То же самое касается и обратного процесса: если клиент решает конвертировать цифровые рубли в наличные, сначала сумма поступит на банковский счет клиента, а затем будет доступна в виде физической валюты.