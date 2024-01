Компания Ubisoft выпустила демо-версию своей новой игры про Персийского Принца.

К сожалению, современные разработчики крайне редко балуют геймеров демо-версиями своих игр. В былые времена, практически любой ААА (и не только ААА) тайтл имел демонстративную версию, сейчас же ситуация в корне иная. Тем удивительнее и радостнее от решения Ubisoft выкатить демо-версию за неделю до релиза.Демка для Prince of Persia: The Lost Crown была выпущена 11 января 2024 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Демо-версия позволяет вам попробовать новый подход к серии Prince of Persia, который представляет собой 2.5D Metroidvania игру, разработанную командой Ubisoft Montpellier.

Prince of Persia: The Lost Crown повествует о приключениях нового героя серии, молодого воина Саргона. История разворачивается в мифическом Персидском мире, где таинственная сила развратила некогда цветущую землю. Саргону предстоит не только найти легендарную Потерянную Корону, но и исправить расколотый мир, столкнувшись с коварными врагами и разгадывая древние тайны.



Также стали известны первые оценки игры от крупнейших изданий:



IGN — 8 / 10

Easy Allies — 9 / 10

Gaming Nexus — 8.5 / 10

Game Informer — 9.5 / 10

GamesRadar+ — 4 / 5

PC Gamer — 72 / 100.



Игра выйдет 18 января 2024 года.