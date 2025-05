Компания Samsung может никогда не выпустить One UI 7 Watch, но на это есть причина.

Samsung, как сообщается, планирует шаг, который может расстроить не одного пользователя: согласно различным слухам, компания планирует полностью отказаться от One UI 7 Watch, перейдя сразу с текущего One UI 6 Watch на версию 8 в следующих обновлениях программного обеспечения для своих Galaxy Watch.

Слух был запущен пользователем IposDev на сайте X и почти подтвержден источниками, приближенными к самой Samsung, в то время как мотивом может быть просто выбор стратегической последовательности. На самом деле, намерения корейского гиганта заключаются в том, чтобы предложить линейный программный опыт на всех своих устройствах Galaxy, от смартфонов до планшетов и носимых устройств.

Это позволит создать более целостную и гармоничную экосистему, в которой все устройства будут обновляться одинаковыми шагами с одним и тем же номером версии, чтобы избежать путаницы среди потребителей. Это не первый раз, когда Samsung играет с цифрами ради «ясности»: вспомните Galaxy Z Flip, который сразу же перешел на версию 3, чтобы не отставать от Samsung Galaxy Z Fold3, выпущенного в том же году, несмотря на то, что он был всего лишь второго поколения.

Хотя Samsung не против изменить нумерацию своих аппаратных устройств, это первый случай, когда компания полностью отказывается от номера в случае крупного обновления программного обеспечения. Нечто подобное уже происходило с переходом от One UI 3 Watch к One UI 4.5 Watch, но в данном случае вся нумерация будет пропущена с One UI 6 Watch до версии 8, удалив версии 6.5 и 7.

Причина может заключаться в задержке выпуска One UI 7 для смартфонов Galaxy, распространение которого началось только в прошлом месяце. С учетом скорого появления Android 16 и обновления One UI до версии 8 для смартфонов и планшетов, которое произойдет в ближайшие несколько месяцев, наиболее логичным выбором будет пойти по пути «перехода» в случае со смарт-часами.

Таким образом, One UI 8 Watch должна дебютировать одновременно с запуском Samsung Galaxy Watch 8. Что касается того, какие новые функции мы увидим в обновлении, корейский гигант намекнул во время последней встречи с инвесторами, что в новой версии основное внимание будет уделено искусственному интеллекту и новым функциям мониторинга здоровья.