Компания Samsung только что выпустила стабильное обновление One UI 7 для пяти своих флагманов высокого класса серий 2024 года Galaxy S и Galaxy Z.

Если несколько недель назад мы сообщали, что официальный запуск первой стабильной версии One UI назначен на сегодня, то теперь, когда этот день настал, мы можем подтвердить, какие первые смартфоны Samsung получат последнюю версию пользовательского интерфейса южнокорейского бренда, которая основана на Android 15.

Как стало известно SamMobile, Samsung начала распространять стабильное обновление One UI 7 для 5 своих лучших телефонов, а точнее, на свои смартфоны 2024 года из семейства Galaxy S и Galaxy Z.

Таким образом, пять смартфонов Samsung, которые уже получают стабильное обновление One UI 7, выглядят следующим образом:

Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Ultra Samsung Galaxy Z Fold6 Samsung Galaxy Z Flip6

One UI 7 - это вариант, который отличается практически полным редизайном интерфейса, чтобы сделать его более чистым и привлекательным, например, домашний экран был упрощен, а виджеты и экран блокировки были улучшены, чтобы сделать их более настраиваемыми. В этом смысле стоит отметить, что одной из новых возможностей One UI 7 является так называемая Now Bar - панель, которая будет отображаться прямо на экране блокировки и предлагать вам актуальную информацию в режиме реального времени.

One UI 7 также оснащен новыми функциями искусственного интеллекта (AI), которые сделают вашу жизнь проще, например, AI Selection - функция, которая даст вам интуитивные рекомендации о том, что вы просматриваете на экране, Writing Assistant - функция, которая позволяет вам обобщать длинные тексты или форматировать их автоматически, просто выбрав их, «Мастер рисования» - функция, позволяющая воплотить ваши идеи в жизнь, сочетая текстовые описания с изображениями или эскизами, а также «Аудио ластик» - удобный инструмент для редактирования звука, позволяющий удалять нежелательные шумы из видео.

Кроме того, в ближайшие несколько часов стабильную версию One UI 7 должны получить и другие устройства Samsung, а в число тех, кто будет обновлен до последнего варианта фирменного ПО после этих пяти начальных смартфонов, вошли Galaxy S24 FE, Galaxy S23, включая Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9 и Galaxy Tab S10.