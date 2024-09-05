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Vlad_37
Серия Samsung Galaxy S24 начинает получать обновление One UI 6.1.1 с новыми функциями
Обновление One UI 6.1.1 начало поступать на Samsung Galaxy S24 в Южной Корее с версией прошивки S92xNKSU3AXH7

Готовясь к выходу One UI 7, новой версии кастомизации Android на базе Android 15, компания Samsung начала распространять обновление One UI 6.1.1 на свои флагманы 2024 года, Galaxy S24. Три представителя серии Galaxy S24 начали получать One UI 6.1.1 в Корее, а в ближайшие недели обновление будет распространено на остальные модели, включая Россию.

Как сообщает SamMobile, южнокорейский бренд начал выпуск обновления One UI 6.1.1 для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Южной Корее с версией прошивки S92xNKSU3AXH7.

Размер загружаемого обновления составляет 2,8 ГБ, поэтому перед загрузкой убедитесь, что на вашем телефоне достаточно свободной памяти. Новая прошивка также включает сентябрьское обновление безопасности 2024, которое устраняет почти 7 десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок One UI и улучшает стабильность и производительность всех трех моделей Galaxy S24.

Очевидно, что обновление One UI 6.1.1 также привносит множество новых функций в Samsung Galaxy S24, многие из которых работают на базе Galaxy AI, набора функций искусственного интеллекта корейского бренда.

Вот более подробный обзор всех новых функций, которые появятся в Galaxy S24 с обновлением One UI 6.1.1:

  • Превращение простых набросков в потрясающие произведения искусства (Sketch to Image)
  • Портреты с индивидуальностью (Portrait Studio)
  • Улучшенная функция набора текста на клавиатуре Samsung
  • Перевод звонков в различных приложениях
  • Перевод текста изображениях
  • Перевод языка собеседника в режиме реального времени
  • Одновременная запись голоса и преобразование текста в заметки
  • Функция резюмирования и перевода непосредственно из файлов PDF
  • Автоматическое распознавание языка при прослушивании голосовых записей
  • Специальные обои, которые меняются в зависимости от времени и погоды


#samsung galaxy s24 #one ui 6.1.1
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