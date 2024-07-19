Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Ошибка в обновлении ПО CrowdStrike привела к ряду серьёзных проблем в организациях по всему миру
CrowdStrike: кто стоит за крахом, затронувшим банки и авиакомпании по всему миру?

Тысячи компаний по всему миру, включая крупнейшие авиакомпании и банки, столкнулись с проблемами в последние часы. Похоже, что причиной ошибки, затронувшей тысячи Windows-машин по всему миру, является компания CrowdStrike.

реклама

Американская компания является ведущим поставщиком программного обеспечения для обеспечения кибербезопасности организаций. Многие компании делегируют защиту своих компьютеров сторонним службам защиты от вирусов, а программное обеспечение CrowdStrike является одним из тех, которые выбирают самые известные компании мира.

Ее основателем, бывшим сотрудником McAffee, является Джордж Курц. Он основал компанию в 2012 году, и с тех пор все больше компаний выбирают CrowdStrike в качестве поставщика программного обеспечения для обеспечения безопасности. Компания предлагает услуги по предотвращению угроз, а также меры по реагированию на угрозы и укреплению безопасности систем.

Если название звучит знакомо, это не совпадение. В 2014 году группе хакеров удалось воспользоваться брешью в программном обеспечении Crowdstrike и получить доступ к конфиденциальным данным Sony Pictures. Среди этой информации были личные данные сотрудников Sony Pictures и членов их семей, электронная переписка между сотрудниками, информация о зарплате руководителей компании, копии невыпущенных фильмов Sony, планы будущих фильмов Sony, сценарии фильмов и многое другое.

Несмотря на это, услугами компании продолжают пользоваться некоторые ведущие мировые компании. Aena, Visa или Repsol, а также другие организации, такие как банки или медицинские учреждения. Всего в списке клиентов компании более 29 000 человек (в основном компании и стартапы), поэтому падение затронуло такое большое количество сервисов.

Сама компания признала, что причиной глобальных сбоев стало поврежденное обновление одного из ее сервисов, отправленное на тысячи Windows-машин по всему миру.

Речь идет о сервисе CrowdStrike Falcon Cloud Security, облачном средстве обнаружения угроз, используемом в качестве защитной меры на компьютерах под управлением Windows и Azure.

Ошибка уже выявлена, и компания отозвала обновление, вызвавшее сбои в работе компьютеров. Теперь осталось самое сложное: исправить ошибку на компьютерах, на которых уже было установлено обновление.

#crowdstrike #ошибки обновлений
+
Написать комментарий (0)
Найдено решение проблемы "синего экрана" Windows после глобального сбоя операционной системы
Глобальный сбой в работе систем Microsoft: миллионы ПК по всему миру выдают "синий экран смерти"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Казанском авиазаводе на полную мощность вышли 9 новейших фрезерных станков
5
Илон Маск поставил перед сотрудниками Tesla задачу к концу года решить проблемы с массовым выпуском ячеек типа 4680
+
Reuters: украинские инженеры разработали систему на основе ИИ, объединяющую сотни дронов в рой
+
В Подмосковье построят предприятие по производству запчастей для нужд машиностроения
1
Создан самый легкий и самый маленький в мире летательный аппарат, работающий на солнечной энергии
1
Microsoft меняет способ обновления Windows
2
В Сети появились фотографии секретного проекта "СуперАбрамс" со 140-мм орудием и массой 70 тонн
2
Минфин выступает против запрета на рекламу оборудования для майнинга криптовалют
+
В Млечном Пути обнаружен "зародыш" сверхмассивной черной дыры — он в 8200 раз тяжелее Солнца
+
Двойные стандарты и те самые «правила»: Европа стремительно наращивает импорт российских металлов
2
Сколько в РФ получают программисты, и есть ли смысл идти в университет на айтишника в 2024 году
2
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
6
Украинское сопротивление: Ночью российские войска поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге
+
Microsoft исследует новые возможности заставить пользователей отказаться от Chrome в пользу Edge
4
Fractal Design разрешила бесплатно распечатать свой корпус для ПК на 3D принтере
1
В сеть утекли изображения смартфонов Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL
+
Все телефоны и планшеты Samsung, выпущенные за последние 2-3 года, получат обновление One UI 6.1.1
+
Немецкая фирма Donauhstal передаст ВСУ выполненные из дерева ударно-разведывательные дроны MAUS
+
Страны НАТО изучают целесообразность перехода на калибр 6,8 х 51 мм вслед за армией США
3
AMD Ryzen AI 9 HX 370 преодолел отметку 2000 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23
+

Популярные статьи

Как я добился того, что мой игровой ПК работает тихо и не перегревается в 30-ти градусную жару
60
Мой субъективный топ лучших ролей Самуэля Л. Джексона
+
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
100
Выбираем 7 лучших видеокарт по цене и производительности, которые только можно купить в магазинах РФ
64
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
39
Ларри 7 (Leisure Suit Larry: Love for Sail!) - когда-то умели делать квесты 18+
3
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
70
Высокая эффективность китайских средств РЭБ в Южно-Китайском море привела в замешательство ВС США
2
Три причины, почему старый или слабый компьютер - не повод расстраиваться - мое мнение
30
Конгрессмены выразили опасение, что Россия делится с Китаем «уроками» борьбы с американским оружием
3

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
20:59
Нет новых технологий, плюс не известно сколько она майнила и на сколько хватит этих 12-15 тыс месяцев. Чип горячий, кранты могут придти через месяц активной игры. Б/у карты это лотерея, можно выиграть...
Intel Arc A580 заняла 1-е место в топе видеокарт с наилучшим соотношением цены и производительности
Александр Друзь
20:59
Может это Геннадий Анальный Луч?
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Nvidia&Intel Hater
20:58
Успешный.прям как шешун) Или он и есть под очередным ником
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
20:56
Ты состоятельный Буратино, молодец )
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Александр Друзь
20:56
нет
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
григорий турлаев
20:54
Думается мне если будет вооруженный конфликт с Японией никто играться не будет.Ее никто не будет захватывать ее просто сожгут без всякого сожаления, потому как все страны помнят как она насрала во вре...
Силы самообороны Японии в 2025 году получат противокорабельную ракету с дальностью до 1200 км
fynjy_2005
20:53
конечно-конечно, оот советуна, который "может себе позволить" купить дерьмокарту 4070ти только советы и мнения принимать)
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
fynjy_2005
20:52
Чел если ты можешь себе позволить купить дерьмо - я за тебя рад, но то что ты еб..н после этого. ничего не меняет, уж сорян)
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Добрый день
20:51
Она лучше 6700хт
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Добрый день
20:50
Меня твоё мнение не интересует.
GeForce RTX 3060 vs Radeon RX 6700 XT – даже трассировка лучей не может победить видеокарту AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем