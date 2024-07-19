CrowdStrike: кто стоит за крахом, затронувшим банки и авиакомпании по всему миру?

Тысячи компаний по всему миру, включая крупнейшие авиакомпании и банки, столкнулись с проблемами в последние часы. Похоже, что причиной ошибки, затронувшей тысячи Windows-машин по всему миру, является компания CrowdStrike.

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Американская компания является ведущим поставщиком программного обеспечения для обеспечения кибербезопасности организаций. Многие компании делегируют защиту своих компьютеров сторонним службам защиты от вирусов, а программное обеспечение CrowdStrike является одним из тех, которые выбирают самые известные компании мира.

Ее основателем, бывшим сотрудником McAffee, является Джордж Курц. Он основал компанию в 2012 году, и с тех пор все больше компаний выбирают CrowdStrike в качестве поставщика программного обеспечения для обеспечения безопасности. Компания предлагает услуги по предотвращению угроз, а также меры по реагированию на угрозы и укреплению безопасности систем.

Если название звучит знакомо, это не совпадение. В 2014 году группе хакеров удалось воспользоваться брешью в программном обеспечении Crowdstrike и получить доступ к конфиденциальным данным Sony Pictures. Среди этой информации были личные данные сотрудников Sony Pictures и членов их семей, электронная переписка между сотрудниками, информация о зарплате руководителей компании, копии невыпущенных фильмов Sony, планы будущих фильмов Sony, сценарии фильмов и многое другое.

Несмотря на это, услугами компании продолжают пользоваться некоторые ведущие мировые компании. Aena, Visa или Repsol, а также другие организации, такие как банки или медицинские учреждения. Всего в списке клиентов компании более 29 000 человек (в основном компании и стартапы), поэтому падение затронуло такое большое количество сервисов.

Сама компания признала, что причиной глобальных сбоев стало поврежденное обновление одного из ее сервисов, отправленное на тысячи Windows-машин по всему миру.

Речь идет о сервисе CrowdStrike Falcon Cloud Security, облачном средстве обнаружения угроз, используемом в качестве защитной меры на компьютерах под управлением Windows и Azure.

Ошибка уже выявлена, и компания отозвала обновление, вызвавшее сбои в работе компьютеров. Теперь осталось самое сложное: исправить ошибку на компьютерах, на которых уже было установлено обновление.