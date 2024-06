Октябрь уже маячит на горизонте в качестве возможного месяца выхода One UI 7 в экосистеме телефонов Samsung

Возможно, вы помните, как несколько дней назад мы говорили, что One UI 7 будет отложен, но что в это время Samsung попытается компенсировать это пользователям дополнительным обновлением, которое принесет программные улучшения, как правило, предназначенные для складных телефонов бренда. И хотя это хорошая новость, было много разговоров и много шумихи о том, что может принести One UI 7.

Однако, как мы можем прочитать на сайте SAMMobile, похоже, что на горизонте появилась дата выхода One UI 7 с Android 15 для всех совместимых телефонов. И похоже, что задержка подтверждена, так что нам придется подождать и посмотреть, на что способна новая прошивка Samsung для Android 15.

Компания Samsung намекнула, что запуск One UI 7.0 может совпасть с конференцией Samsung Developers Conference (SDC) в этом году. Это мероприятие состоится 3 октября 2024 года в конференц-центре МакЭнери в Сан-Хосе, штат Калифорния. По примеру прошлого года, когда One UI 6.0 был выпущен вскоре после SDC, One UI 7.0, основанный на Android 15, как ожидается, будет анонсирован и доступен для совместимых устройств ближе к конференции.

One UI 7.0 принесет значительные улучшения в дизайне интерфейса, анимации, времени автономной работы, а также такие функции, как Bluetooth Auracast (что неудивительно, учитывая, что Harman, разработчик и владелец Auracast, является частью Samsung) и NFC. Кроме того, появятся такие функции, как App Lock и вертикальный список приложений, о чем давно просили пользователи.

Учитывая то, что мы знаем на данный момент, мы ожидаем найти улучшения в таких областях, как Bixby, Buds Auto Switch, Galaxy AI, Gaming Hub и Samsung DeX. Ожидается, что Samsung раскроет полный список изменений и новых функций, когда объявит о бета-программе One UI 7.0 в следующем квартале. А пока нам остается только ждать.