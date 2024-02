Сейчас в игровой индустрии и недели не обходится без сокращений — практически каждое крупное издательство нынче на регулярной основе избавляется от сотен, порой даже тысяч людей. По данным инсайдера, персонал Ubisoft боится, что компанию тоже ждёт волна увольнений

Внутренние проблемы в Ubisoft достигли критической точки, по словам инсайдера Тома Хендерсона. Неудачные решения руководства привели к отмене нескольких проектов, включая Ghost Recon: Frontline, Splinter Cell VR и Project Q. Игра Skull & Bones, вложения в которую превысили 200 миллионов долларов, теперь находится под угрозой финансового провала.

Среди недавних релизов Prince of Persia: The Lost Crown и Avatar: Frontiers of Pandora не смогли привлечь массового внимания, несмотря на положительные отзывы критиков. Единственным блестящим успехом стала Assassin’s Creed Mirage, собравшая 5 миллионов игроков и принеся около 250 миллионов долларов выручки.

Сотрудники выражают серьезные опасения по поводу возможных массовых увольнений, виня в этом некомпетентных менеджеров. На фоне этой напряженной обстановки индустрия ожидает выхода Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename Red в 2024 году. Однако даже будущие проекты, такие как переосмысление Assassin’s Creed IV: Black Flag (Project Obsidian), вызывают вопросы относительно перспектив и сроков релиза.

