Бенуа Клер, глава издательского подразделения Nacon, считает, что новинок стало слишком много и они наступают друг другу на пятки

В последнее время заметен тревожный тренд в индустрии видеоигр, а именно - распространение недоработанных проектов. Глава издательского подразделения Nacon, Бенуа Клер, предлагает свой взгляд на эту проблему, указывая на волны инвестиций после пандемии, что привело к появлению множества финансируемых игр. Однако насыщенность рынка создает вызовы для каждого проекта в привлечении внимания покупателей.

Основными факторами, согласно Клеру, становятся правильная оценка целевой аудитории, уделение внимания нишевым сегментам и тщательный выбор даты релиза. В подтверждение своих слов, он приводит успешный пример - недавний выпуск игры Robocop: Rogue City, подчеркивая, что именно грамотное маркетинговое позиционирование и выбор момента для привлечения общественности сделали этот проект успешным.

Важно отметить, что сама компания Nacon также признает свою роль в этой проблеме, выпуская разнообразные проекты, включая получивший критику The Lord of the Rings: Gollum, и активно приобретая студии, что дополнительно увеличивает разнообразие предложений на рынке.