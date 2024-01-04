Серия Fallout, особенно первые её части, отличается большой вариативностью — игроку открыты множество способов прохождения, в том числе и путь пацифиста. Вот только его вообще не должно было быть

Разработчики серии Fallout, особенно первых её частей, признались в неожиданном обстоятельстве – появлении пути пацифиста в игре. Геймдизайнер Тим Кейн, принимавший участие в создании первых Fallout, рассказал, что изначально команда не планировала включать альтернативный путь пацифиста. Однако на последних этапах тестирования один из тестеров обнаружил, что почти все диалоги в игре могут привести к мирному завершению, создавая неожиданный сценарий без убийств.

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"Это вышло случайно. Мы спроектировали игру, сделали основной квест и всё остальное. И в один момент какой-то тестировщик сказал: 'Знаете, её можно пройти без убийств'. Оказалось, что это попросту побочный эффект прохождения дипломатом — так никому не приходилось умирать", — объяснил Кейн.

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Этот неожиданный аспект стал частью геймдизайна, открыв игрокам неожиданный альтернативный путь в процессе разработки игры. Первая часть Fallout вышла в 1997 году, разрабатывалась Black Isle Studios, а впоследствии за серию взяла ответственность компания Bethesda.