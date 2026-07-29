Продюсер Capcom Масачика Кавата заявил, что ремейки Resident Evil дают компании финансовую возможность выпускать новые игры и разрабатывать экспериментальные проекты вроде Pragmata.

Компания Capcom уже несколько лет выпускает ремейки старых частей Resident Evil. Как объяснил продюсер Масачика Кавата (Masachika Kawata) в интервью Game Informer, эти переиздания не просто приносят прибыль, а стали основой для всей стратегии компании.

©Capcom

По словам Каваты, выпускать новую игру в серии Resident Evil каждый год — задача сложная. Ремейки помогают решить эту проблему: они выходят в промежутках между основными релизами и сохраняют интерес к франшизе. При этом компания не жертвует качеством — каждая переделанная версия получается полноценной. Кавата подчеркнул: ремейки так же важны, как и новые части.

Но главное — финансовая сторона. Capcom использует доходы от ремейков для создания совершенно новых проектов. Один из примеров — Pragmata, экспериментальная игра, которую компания анонсировала несколько лет назад. Без этого источника средств, по словам продюсера, поддерживать ежегодный цикл релизов и одновременно разрабатывать новые IP было бы крайне сложно.

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Кавата также ответил на вопрос о спин-оффах. Такие игры, как Resident Evil Resistance или Umbrella Corps, не пользовались большим успехом. Сейчас у Capcom нет ресурсов на их разработку — все силы брошены на основные игры и ремейки. Следующим в очереди станет ремейк Resident Evil: Veronica, который выйдет в 2027 году.