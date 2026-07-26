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Global_Chronicles
Названы крупнейшие месторождения золота в России
Министерство природных ресурсов РФ обнародовало тройку крупнейших месторождений золота в стране. Безусловным лидером стал объект, расположенный в Сибири.
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В Министерстве природных ресурсов подвели итоги оценки запасов драгоценного металла на основных объектах добычи. Оказалось, что тройка лидеров сосредоточила в себе более трети всех ресурсов страны.

 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Абсолютным лидером признано месторождение Сухой Лог, расположенное в Иркутской области. Его запасы оцениваются в 2,77 тысячи тонн. Это почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. На втором месте находится Наталкинское месторождение в Магаданской области. Там сосредоточено 1,385 тысячи тонн золота. Третью строчку занимает Олимпиадинское в Красноярском крае — 949,4 тонны.

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В сумме на эти три объекта приходится больше 30 процентов всех российских запасов. Остальные месторождения распределены по другим регионам, но их показатели заметно скромнее.

#россия #золото #месторождения
Источник: kp.ru
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