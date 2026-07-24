США, возможно, израсходовали около триллиона долларов на проекты, связанные с НЛО и внеземными цивилизациями.

В конце прошлого года года на Amazon Prime Video вышла документальная картина «Эпоха раскрытия информации». Ее герои — бывшие военные, разведчики и госслужащие — поделились сведениями о масштабных правительственных работах, которые велись в США десятилетиями.

По словам собеседников, эти работы стартовали в 1940-х годах и охватывали вопросы, связанные с объектами неземного происхождения. В проекте участвовали тысячи людей из разных ведомств. Финансирование шло в обход парламентского контроля. Один из выступавших оценил общие затраты на программу как минимум в триллион долларов.

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Создатели фильма полагают, что столь внушительную тайну удавалось сохранять благодаря жестким запретам. Любого, кто мог разгласить информацию, предупреждали о потере работы, репутации и других серьезных последствиях. Ранее экс-сотрудник ЦРУ уже называл места, где, по его утверждению, находятся инопланетные базы. Он говорил, что такие объекты расположены почти на всех континентах.