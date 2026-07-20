Компания Elecrow представила CrowPanel — компактную плату разработки, которая позволяет собрать умные часы своими руками. Модуль поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также подходит для создания панели управления устройствами умного дома.

Все больше производителей выпускают не готовые устройства, а универсальные платформы для самостоятельной разработки. Новый модуль Elecrow рассчитан именно на такой подход и позволяет использовать одну плату сразу в нескольких проектах.

© Elecrow

Компания Elecrow представила модуль CrowPanel на базе микроконтроллера ESP32-S3, предназначенный для тех, кто хочет собрать умные часы своими руками. Устройство объединяет плату разработки и 2,01-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 240 × 296 пикселей.

© Elecrow

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Модуль уже получил встроенные Wi-Fi и Bluetooth, микрофон, динамик, гироскоп и вибромотор. При этом разработчикам придется самостоятельно подобрать аккумулятор, поскольку он в комплект не входит. Для его подключения на плате предусмотрены специальные контакты.

© Elecrow

CrowPanel не пытается заменить готовые коммерческие умные часы. На плате отсутствуют датчик сердечного ритма и модуль спутниковой навигации, поэтому часть привычных функций придется реализовывать с помощью внешних компонентов, которые можно подключить через интерфейсы расширения.

Для работы устройства потребуется написать собственное программное обеспечение. Именно поэтому модуль рассчитан, прежде всего, на разработчиков и любителей электроники, а не на обычных покупателей. Стоимость CrowPanel составляет $19. Помимо создания умных часов своими руками, производитель предлагает использовать модуль как компактную сенсорную панель для управления устройствами умного дома.