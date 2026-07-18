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Global_Chronicles
Японцы придумали холодильник для людей для спасения от жары
Японская компания SDRS разработала одноместную охлаждающую кабину Do Hiemon Box.
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Лето в Японии становится все жарче, и компании ищут новые способы защиты людей от перегрева. Производитель холодильного оборудования SDRS представил необычное решение — кабину для охлаждения одного человека.

  © Trusco

Устройство получило название Do Hiemon Box. Его разработали на основе холодильных торговых автоматов, распространенных в Японии. Внутри кабины поддерживается температура 15С. При этом воздух, направленный к голове, шее, плечам и спине, охлажден примерно до 5 градусов.


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Производитель утверждает, что заметное охлаждение наступает через пять минут. Пребывание в течение 10 минут помогает снизить температуру тела и облегчить симптомы теплового истощения. Новинка ориентирована, прежде всего, на людей, которые работают на строительных площадках, заводах, складах и открытых площадках.

© SoraNews24

Кабина работает в трех режимах и автоматически отключается через 20 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Она потребляет вдвое меньше электроэнергии, чем обычный кондиционер, не требует монтажа и оснащена колесами для перемещения. Стоимость модели — 1,5 миллиона иен (эквивалентно ≈ 724 000 ₽ по курсу ЦБ РФ на 18.07.2026) без учета налога.

© SoraNews24

Продажи стартовали в апреле. Один экземпляр уже передали мэрии города Маэбаси, где посетители могут пользоваться им бесплатно. Только 15 июля в Токио с тепловым ударом госпитализировали 48 человек.

#япония #тепловой удар #do hiemon box #sdrs #trusco nakayama #охлаждающая кабина
Источник: soranews24.com
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