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Global_Chronicles
Дрон Tornyol в полёте может самостоятельно находить и уничтожать комаров на расстоянии до 8 метров
Компания Tornyol Systems опубликовала видео, на котором ее микро-дрон весом 40 грамм впервые автономно уничтожил комара в воздухе.
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Компания Tornyol Systems создала дрон для борьбы с комарами. Устройство весит 40 грамм и предназначено для автономного поиска и уничтожения насекомых. Недавний тест показал, что технология работает.

 Источник изображения: Tornyol Systems

На опубликованном в соцсети Х видео дрон Tornyol впервые в режиме реального времени убил комара в воздухе. Соучредитель компании Алекс Туссен подтвердил этот результат. В манифесте на сайте Tornyol Systems говорится, что комары ежегодно убивают более 700 000 человек и заражают более 700 миллионов. Компания ставит цель полностью искоренить комаров в районах проживания людей.


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В основе дрона — базовая станция LeSonar2 с 380 микрофонами от смартфонов и ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы) Artix-7. Система строит трехмерную карту пространства и измеряет перемещения объектов с точностью до 0,1 мм. Идентификация насекомых происходит по уникальной сигнатуре взмахов крыльев. Дрон получает команды от компьютера, который также использует датчики, применяемые в системах парковки автомобилей. Система позволяет обнаруживать и уничтожать насекомых на расстоянии до 8 метров.

Ранее существовали наземные устройства для уничтожения комаров с поддержкой искусственного интеллекта. Tornyol Systems впервые предложила техническое решение, позволяющее уничтожать кровососущих насекомых непосредственно в воздухе.

Компания заявила, что начнет развертывание данной технологии в ближайшие несколько недель.

#комары #tornyol #tornyol systems #автономный дрон #микро-дрон
Источник: tomshardware.com
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