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Global_Chronicles
Poco X8 может неожиданно вернуться в линейку Poco X с аккумулятором на 9000 мАч и камерой на 50 МП
Новая утечка указывает, что Poco все же готовит к выпуску смартфон Poco X8, который ранее считали отмененным.
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Линейка Poco X8 может получить еще одну модель. Новые сведения говорят о том, что стандартный Poco X8 не исчез из планов компании, а его характеристики уже появились в программном коде HyperOS.

 Изображение: GizmoChina 

По данным инсайдера Kacper Skrzypek, в коде HyperOS обнаружили упоминания Poco X8. Ранее считалось, что компания отказалась от выпуска этой модели после анонса Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max, однако новая утечка говорит об обратном.

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Источник утверждает, что смартфон получит основную камеру на 50 МП и дополнительный 2-мегапиксельный датчик глубины. Такой же набор камер использует Redmi Note 17 Pro для китайского рынка, поэтому Poco X8, по сути, может стать его переименованной версией.

Если устройство действительно сохранит характеристики Redmi Note 17 Pro, оно также получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 6s Gen 4, поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт, обратной зарядки на 22,5 Вт и фронтальную камеру на 8 МП.

Отдельного подтверждения емкости аккумулятора пока нет. При этом ожидается, что индийская версия может сохранить батарею на 9000 мАч, тогда как глобальный вариант, если он появится, получит аккумулятор емкостью 8340 мАч. Сроки анонса Poco X8 источник пока не раскрывает.

#смартфоны #xiaomi #android #poco #hyperos #redmi note 17 pro #poco x8 #snapdragon 6s gen 4 #аккумулятор 9000 мач
Источник: gizmochina.com
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