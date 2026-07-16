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Global_Chronicles
Создатель God of War раскритиковал современные AAA-игры за перекос в сторону сюжета
Дэвид Яффе, создатель God of War, заявил, что современные AAA-проекты страдают из-за чрезмерного внимания к сюжету. Разработчики уделяют недостаточно времени игровому процессу, что, по его мнению, вредит индустрии.
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Создатель God of War и Twisted Metal Дэвид Яффе высказался о состоянии игровой индустрии. По его мнению, однопользовательские игры теряют позиции, и виной тому — смещение фокуса разработчиков. Яффе считает, что студии слишком много внимания уделяют кинематографичности и нарративу. При этом они забывают о главном — игровом процессе. Разработчик отмечает, что аудитория давно показала предпочтение свободе действий и песочницам.

Изображение: Tech4Gamers 

В качестве положительного примера Яффе приводит Nintendo. Компания десятилетиями делает ставку на геймплей, и это остается ее сильной стороной. По словам Яффе, самые популярные игры современных геймеров — Fortnite, Roblox и Call of Duty — подтверждают его мысль. В них ценят не сюжет, а взаимодействие с игровым миром и другими пользователями.

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Яффе утверждает, что молодое поколение отвергает подход, где сюжет подается через длинные кат-сцены. Игроки хотят песочницы с большой степенью свободы. Создатель God of War связывает нынешние проблемы индустрии — увольнения, отмены проектов — именно с этим перекосом. Разработчики не используют механику для передачи эмоций и идей, а полагаются исключительно на нарратив.

#nintendo #игровая индустрия #call of duty #fortnite #god of war #геймплей #roblox #aaa-игры #дэвид яффе
Источник: tech4gamers.com
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