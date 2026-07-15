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Global_Chronicles
В Пензе запатентовали двигатель для гранатометов с автоматической подстройкой под мороз или жару
Специалисты Пензенского артиллерийского инженерного института разработали двигатель для реактивных гранат.
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Пороховые заряды в реактивных гранатах меняют скорость горения в зависимости от температуры окружающей среды. На морозе давление в камере сгорания падает, на жаре — растет. Это влияет на начальную скорость гранаты и, как следствие, на точность попадания. Инженеры Пензенского артиллерийского института (ПАИИ) предложили конструкцию, которая автоматически компенсирует этот перепад.

Изображение - ChatGPT

Патент на стартовый реактивный двигатель с авторегулируемым сверхзвуковым соплом получили сотрудники ПАИИ. В штатных образцах при температуре -50 °C давление в камере составляет около 30 МПа, при +50 °C поднимается до 65 МПа. Разброс начальной скорости гранаты достигает 18%.

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Авторы разработки разместили в критическом сечении сопла игольчатый клапан с пружиной. При превышении давления 45 МПа газы сжимают пружину, клапан смещается, площадь критического сечения увеличивается. Расход газов через сопло растет, давление не поднимается выше установленного уровня. Когда давление падает, пружина возвращает клапан в исходное положение.

Расчеты показали, что для компенсации перепада достаточно увеличить диаметр критического сечения на 2-3 мм. В паре с вихревым узлом форсирования система сокращает разброс начальной скорости гранаты с 18 до 10%. При этом длина камеры сгорания не меняется — клапан встроен в штатные габариты через упорную шайбу. Размеры клапана и параметры пружины подбирают расчетно-экспериментальным методом под конкретный тип боеприпаса.

#реактивный двигатель #гранатомет #безоткатные средства ближнего боя #паии #пороховой заряд #сверхзвуковое сопло
Источник: dzen.ru
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