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Global_Chronicles
Новый смартфон Nubia Neo 5 GT Special Edition получил встроенный вентилятор и жидкостное охлаждение
ZTE выпустила специальную версию игрового смартфона Nubia Neo 5 GT с новой системой охлаждения AquaCore.
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После анонса Nubia Neo 5 GT компания ZTE подготовила специальную версию смартфона с переработанной системой отвода тепла. Остальные характеристики модели сохранились, однако охлаждение стало главным отличием новинки.

 Изображение: ZTE

Nubia Neo 5 GT Special Edition получил систему AquaCore с двухступенчатой архитектурой, которая объединяет жидкостное и воздушное охлаждение. В отличие от стандартной версии, новая модель использует не только встроенный вентилятор, но и контур с охлаждающей жидкостью серверного класса, предназначенной для систем искусственного интеллекта.

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Смартфон работает на 4-нм процессоре MediaTek Dimensity 7400 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти. Покупателям предложат версии с накопителем на 256 или 512 ГБ. Устройство поставляется с MyOS 16 на базе Android 16, а компания обещает поддержку обновлений в течение пяти лет.

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Модель оснащена 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720 × 1224 пикселя, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор, а спереди установлена камера на 16 Мп.

Также смартфон получил аккумулятор емкостью 6210 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, RGB-вентилятор, игровые триггеры Neo Triggers 5.0 с частотой 550 Гц, стереодинамики DTS:X Ultra и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Продажи начнутся в июле с рынков Юго-Восточной Азии, при этом цену производитель пока не объявил.

#смартфоны #zte #nubia #android 16 #игровые смартфоны #mediatek dimensity 7400 #nubia neo 5 gt special edition
Источник: notebookcheck.net
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