Компания Acer представила смартфон Sospiro A15 с основным экраном и дополнительным дисплеем на задней панели.

После продолжительного перерыва в сегменте смартфонов Acer представила новую модель с необычным расположением экрана. Главной особенностью Sospiro A15 стал небольшой дисплей на задней крышке, который расширяет возможности основной камеры.

Изображение: GizmoChina

Acer Sospiro A15 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели расположен дополнительный 1,88-дюймовый TFT-экран. Он показывает уведомления, позволяет управлять музыкой и может использоваться как видоискатель при съемке селфи через основную камеру.

Изображение: GizmoChina

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Смартфон работает на процессоре Unisoc T615 без поддержки 5G. В устройство установили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения до 1 ТБ через карту microSD. Также предусмотрено виртуальное увеличение оперативной памяти до 14 ГБ. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

Изображение: GizmoChina

Основная камера включает 64-мегапиксельный сенсор с поддержкой функций искусственного интеллекта и светодиодной вспышкой. Спереди установлена 16-мегапиксельная камера с собственной вспышкой.

Acer Sospiro A15 поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, VoLTE и ViLTE. Смартфон получил защиту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу. Компания сообщила о выходе модели на некоторых рынках Латинской Америки, включая Мексику, но цену и дату начала продаж пока не объявила.