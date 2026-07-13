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Global_Chronicles
Acer представила смартфон Sospiro A15 с дополнительным экраном на задней панели
Компания Acer представила смартфон Sospiro A15 с основным экраном и дополнительным дисплеем на задней панели.
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После продолжительного перерыва в сегменте смартфонов Acer представила новую модель с необычным расположением экрана. Главной особенностью Sospiro A15 стал небольшой дисплей на задней крышке, который расширяет возможности основной камеры.

 Изображение: GizmoChina 

Acer Sospiro A15 оснащен 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. На задней панели расположен дополнительный 1,88-дюймовый TFT-экран. Он показывает уведомления, позволяет управлять музыкой и может использоваться как видоискатель при съемке селфи через основную камеру.

Изображение: GizmoChina 

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Смартфон работает на процессоре Unisoc T615 без поддержки 5G. В устройство установили 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища с возможностью расширения до 1 ТБ через карту microSD. Также предусмотрено виртуальное увеличение оперативной памяти до 14 ГБ. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

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Изображение: GizmoChina 

Основная камера включает 64-мегапиксельный сенсор с поддержкой функций искусственного интеллекта и светодиодной вспышкой. Спереди установлена 16-мегапиксельная камера с собственной вспышкой.

Acer Sospiro A15 поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, VoLTE и ViLTE. Смартфон получил защиту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу. Компания сообщила о выходе модели на некоторых рынках Латинской Америки, включая Мексику, но цену и дату начала продаж пока не объявила.

#смартфоны #acer #мобильные устройства #android 16 #камеры смартфонов #acer sospiro a15
Источник: gizmochina.com
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