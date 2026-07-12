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Global_Chronicles
Сверхчёрное покрытие для спутников поможет астрономам видеть звёзды
Специалисты проверили сверхчерное покрытие Vantablack 310 как способ снизить яркость спутников на ночном небе.
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Рост числа спутников на низкой околоземной орбите все чаще мешает наземным астрономическим наблюдениям. Один из предложенных способов решения проблемы связан с использованием нового типа покрытия спутников.

Изображение: ScienceAlert

Команда астрофизиков из Университета Суррея (University of Surrey, Великобритания) испытала покрытие Vantablack 310, которое поглощает большую часть падающего света. Во время работы специалисты измерили отражательную способность материала при разных условиях освещения, а затем смоделировали, как покрытый им спутник будет выглядеть с поверхности Земли.

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Расчеты показали, что такое покрытие заметно уменьшает яркость спутников. В некоторых условиях этот показатель приближается к пределу, который Международный астрономический союз рекомендует для снижения влияния на астрономические наблюдения. При этом материал отражает около 2% света в диапазоне от ультрафиолетового до ближнего инфракрасного излучения и уменьшает вероятность появления ярких бликов.

Следующим этапом станет проверка покрытия в космосе. Его планируют испытать на спутнике Jovian-1, запуск которого намечен на текущий год.

#астрономия #спутники #vantablack 310
Источник: sciencealert.com
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