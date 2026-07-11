То, что любой желающий мог сгенерировать произвольное изображение на основе публикаций выбранного общедоступного профиля, вызвало негативную реакцию как частных лиц, так и организаций.

Новая возможность в сервисах Meta* просуществовала совсем недолго. Компания пересмотрела ее работу после негативной реакции пользователей и общественных организаций.

Изображение: Engadget

Muse Image позволяла любому пользователю указать общедоступный аккаунт Instagram** в запросе к Meta AI и получить изображение, созданное на основе опубликованных фотографий этого профиля. При этом владельцы таких страниц не получали уведомлений о том, что их материалы использовали для генерации нового изображения.

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Meta заявила, что рассчитывала предложить инструмент для творческих задач и предоставить пользователям необходимые настройки конфиденциальности. Однако после критики компания решила полностью отключить функцию.

Основное внимание во время обсуждения уделили вопросу согласия владельцев аккаунтов и возможности использовать чужие фотографии без разрешения. Против такого подхода выступили профсоюз SAG-AFTRA и другие организации. После отключения Muse Image представители профсоюза поддержали решение Meta, указав на риски, связанные с применением подобных инструментов.

* Meta — признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.