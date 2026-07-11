Новая возможность в сервисах Meta* просуществовала совсем недолго. Компания пересмотрела ее работу после негативной реакции пользователей и общественных организаций.
Изображение: Engadget
Muse Image позволяла любому пользователю указать общедоступный аккаунт Instagram** в запросе к Meta AI и получить изображение, созданное на основе опубликованных фотографий этого профиля. При этом владельцы таких страниц не получали уведомлений о том, что их материалы использовали для генерации нового изображения.
Meta заявила, что рассчитывала предложить инструмент для творческих задач и предоставить пользователям необходимые настройки конфиденциальности. Однако после критики компания решила полностью отключить функцию.
Основное внимание во время обсуждения уделили вопросу согласия владельцев аккаунтов и возможности использовать чужие фотографии без разрешения. Против такого подхода выступили профсоюз SAG-AFTRA и другие организации. После отключения Muse Image представители профсоюза поддержали решение Meta, указав на риски, связанные с применением подобных инструментов.
* Meta — признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
** Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ.