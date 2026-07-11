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Global_Chronicles
Mitsubishi начнет выпускать человекоподобных роботов для сборки автомобилей
Mitsubishi договорилась о совместной разработке и производстве человекоподобных роботов, которые будут работать на автомобильных заводах компании.
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Mitsubishi решила самостоятельно развивать направление промышленной робототехники. Компания планирует наладить выпуск человекоподобных роботов, которые будут выполнять часть производственных операций на ее предприятиях и помогут компенсировать нехватку работников.

 Изображение: Сarscoops

Автопроизводитель заключил соглашение с японской компанией Highlanders для совместной разработки гуманоидных роботов. Проект рассчитан прежде всего на использование новой техники на собственных предприятиях Mitsubishi.

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Собирать роботов компания намерена самостоятельно. Для этого пустующие здания на заводе в Киото переоборудуют под новое производство. Если график не изменится, выпуск роботов начнется уже в 2027 году. Предприятие рассчитывает выйти на объем до 1000 роботов в месяц.

На первом этапе роботы возьмут на себя перевозку комплектующих и сборку двигателей. После испытаний Mitsubishi оценит возможность расширить круг задач. Если результаты окажутся успешными, компания рассмотрит продажи роботов другим производителям.

В Mitsubishi объясняют проект не заменой сотрудников, а нехваткой рабочей силы в Японии. Компания рассчитывает создать производство, где люди и роботы смогут работать совместно.

По словам руководства автопроизводителя, автомобильная промышленность уже располагает большим количеством операций, которые подходят для автоматизации. Это касается не только сборки, но и сварочных работ, перемещения деталей и других производственных процессов.

#япония #автопром #человекоподобные роботы #mitsubishi #производство автомобилей #highlanders
Источник: carscoops.com
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