Mitsubishi договорилась о совместной разработке и производстве человекоподобных роботов, которые будут работать на автомобильных заводах компании.

Mitsubishi решила самостоятельно развивать направление промышленной робототехники. Компания планирует наладить выпуск человекоподобных роботов, которые будут выполнять часть производственных операций на ее предприятиях и помогут компенсировать нехватку работников.

Изображение: Сarscoops

Автопроизводитель заключил соглашение с японской компанией Highlanders для совместной разработки гуманоидных роботов. Проект рассчитан прежде всего на использование новой техники на собственных предприятиях Mitsubishi.

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Собирать роботов компания намерена самостоятельно. Для этого пустующие здания на заводе в Киото переоборудуют под новое производство. Если график не изменится, выпуск роботов начнется уже в 2027 году. Предприятие рассчитывает выйти на объем до 1000 роботов в месяц.

На первом этапе роботы возьмут на себя перевозку комплектующих и сборку двигателей. После испытаний Mitsubishi оценит возможность расширить круг задач. Если результаты окажутся успешными, компания рассмотрит продажи роботов другим производителям.

В Mitsubishi объясняют проект не заменой сотрудников, а нехваткой рабочей силы в Японии. Компания рассчитывает создать производство, где люди и роботы смогут работать совместно.

По словам руководства автопроизводителя, автомобильная промышленность уже располагает большим количеством операций, которые подходят для автоматизации. Это касается не только сборки, но и сварочных работ, перемещения деталей и других производственных процессов.