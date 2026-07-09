AMD незаметно выпустила в марте 2026 года процессор Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2. Сейчас он появился в готовом игровом ПК на Amazon по цене 800 долларов.

Компания AMD продолжает использовать платформу AM4, которая вышла на рынок несколько лет назад. Недавно на Amazon заметили готовый игровой компьютер от китайского системного интегратора Qehi. Внутри — процессор Ryzen 7 4700LE, который AMD представила для OEM-производителей в марте 2026 года.

Источник изображения: AMD

Ryzen 7 4700LE построен на архитектуре Zen 2 (Renoir), разработанной в 2019 году. Он имеет восемь ядер и шестнадцать потоков с максимальной тактовой частотой 4,2 ГГц. Объем кэш-памяти — 12 МБ, тепловыделение — 65 Вт. Это значит, что процессор не требует мощного охлаждения, что удобно для компактных сборок. При этом у него нет встроенной графики, поэтому система использует дискретную видеокарту.

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Готовый ПК, который продает Qehi, стоит 799,99 $. В комплекте с процессором идут видеокарта Nvidia RTX 3050 на 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Корпус выполнен в стиле аквариума с шестью RGB-вентиляторами.



AMD уже возвращала на рынок старые процессоры: в прошлом месяце компания анонсировала юбилейную версию Ryzen 7 5800X3D к своему десятилетию. Это дало владельцам платформы AM4 возможность обновить системы без перехода на AM5. Производители компьютеров также выигрывают: материнские платы AM4 и память DDR4 стоят дешевле, чем компоненты для новых платформ.

Ryzen 7 4700LE не сможет конкурировать с современными процессорами в тяжелых задачах. Однако он подходит для повседневной работы и некоторых игр при условии наличия подходящей видеокарты. В условиях роста цен на оперативную память, SSD и видеокарты из-за бума искусственного интеллекта такие сборки дают бюджетный вход в игровые ПК.