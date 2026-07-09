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Global_Chronicles
AMD выпустила Ryzen 7 4700LE для бюджетных ПК на архитектуре Zen 2 2019 года
AMD незаметно выпустила в марте 2026 года процессор Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2. Сейчас он появился в готовом игровом ПК на Amazon по цене 800 долларов.
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Компания AMD продолжает использовать платформу AM4, которая вышла на рынок несколько лет назад. Недавно на Amazon заметили готовый игровой компьютер от китайского системного интегратора Qehi. Внутри — процессор Ryzen 7 4700LE, который AMD представила для OEM-производителей в марте 2026 года.

Источник изображения: AMD

Ryzen 7 4700LE построен на архитектуре Zen 2 (Renoir), разработанной в 2019 году. Он имеет восемь ядер и шестнадцать потоков с максимальной тактовой частотой 4,2 ГГц. Объем кэш-памяти — 12 МБ, тепловыделение — 65 Вт. Это значит, что процессор не требует мощного охлаждения, что удобно для компактных сборок. При этом у него нет встроенной графики, поэтому система использует дискретную видеокарту.

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Готовый ПК, который продает Qehi, стоит 799,99 $. В комплекте с процессором идут видеокарта Nvidia RTX 3050 на 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Корпус выполнен в стиле аквариума с шестью RGB-вентиляторами.

DDR4 больше не дешевая альтернатива DDR5: цены на DDR4 выросли на 50% за квартал из-за спроса на SSD

AMD уже возвращала на рынок старые процессоры: в прошлом месяце компания анонсировала юбилейную версию Ryzen 7 5800X3D к своему десятилетию. Это дало владельцам платформы AM4 возможность обновить системы без перехода на AM5. Производители компьютеров также выигрывают: материнские платы AM4 и память DDR4 стоят дешевле, чем компоненты для новых платформ.

Ryzen 7 4700LE не сможет конкурировать с современными процессорами в тяжелых задачах. Однако он подходит для повседневной работы и некоторых игр при условии наличия подходящей видеокарты. В условиях роста цен на оперативную память, SSD и видеокарты из-за бума искусственного интеллекта такие сборки дают бюджетный вход в игровые ПК.

#amd #процессоры #am4 #zen 2 #бюджетные пк #ryzen 7 4700le
Источник: tomshardware.com
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