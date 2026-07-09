Компания AMD продолжает использовать платформу AM4, которая вышла на рынок несколько лет назад. Недавно на Amazon заметили готовый игровой компьютер от китайского системного интегратора Qehi. Внутри — процессор Ryzen 7 4700LE, который AMD представила для OEM-производителей в марте 2026 года.
Источник изображения: AMD
Ryzen 7 4700LE построен на архитектуре Zen 2 (Renoir), разработанной в 2019 году. Он имеет восемь ядер и шестнадцать потоков с максимальной тактовой частотой 4,2 ГГц. Объем кэш-памяти — 12 МБ, тепловыделение — 65 Вт. Это значит, что процессор не требует мощного охлаждения, что удобно для компактных сборок. При этом у него нет встроенной графики, поэтому система использует дискретную видеокарту.
Готовый ПК, который продает Qehi, стоит 799,99 $. В комплекте с процессором идут видеокарта Nvidia RTX 3050 на 8 ГБ, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Корпус выполнен в стиле аквариума с шестью RGB-вентиляторами.
DDR4 больше не дешевая альтернатива DDR5: цены на DDR4 выросли на 50% за квартал из-за спроса на SSD
AMD уже возвращала на рынок старые процессоры: в прошлом месяце компания анонсировала юбилейную версию Ryzen 7 5800X3D к своему десятилетию. Это дало владельцам платформы AM4 возможность обновить системы без перехода на AM5. Производители компьютеров также выигрывают: материнские платы AM4 и память DDR4 стоят дешевле, чем компоненты для новых платформ.
Ryzen 7 4700LE не сможет конкурировать с современными процессорами в тяжелых задачах. Однако он подходит для повседневной работы и некоторых игр при условии наличия подходящей видеокарты. В условиях роста цен на оперативную память, SSD и видеокарты из-за бума искусственного интеллекта такие сборки дают бюджетный вход в игровые ПК.