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Global_Chronicles
Marshall вдохновилась гитарными усилителями и обновила Bluetooth-колонки Acton IV и Stanmore IV
Marshall выпустила новые версии домашних Bluetooth-колонок Acton IV и Stanmore IV, сохранив дизайн, вдохновленный гитарными усилителями. Модели получили обновленные динамики, переработанные элементы управления и дополнительные варианты подключения.
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Компания Marshall обновила линейку домашних акустических систем, которые давно используют узнаваемый внешний вид гитарных усилителей. Новые Acton IV и Stanmore IV сохранили фирменный стиль, но получили изменения внутри конструкции и расширенные функции для подключения разных источников звука.

 Изображение: Marshall

В четвертом поколении колонок Marshall сделала акцент на улучшении качества воспроизведения и удобстве использования. Обе модели получили новые твитеры и волноводы, которые должны расширить звуковую сцену и сделать распределение звука более равномерным.

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Acton IV и Stanmore IV используют схожую схему с двумя твитерами и низкочастотным динамиком, при этом старшая Stanmore IV оснащена более крупным вуфером. Производитель также переработал фазоинверторные порты, чтобы улучшить работу басов и позволить устанавливать колонки ближе к стене.

Изображение: Marshall

Набор подключений стал шире. Помимо Bluetooth с поддержкой кодека LDAC, устройства получили 3,5-мм вход и стереовходы RCA для подключения дополнительных источников, включая проигрыватели виниловых пластинок.

Колонки оснащены функцией «Динамическая громкость», которая регулирует баланс низких и высоких частот при изменении уровня звука. На верхней панели расположены регуляторы тембра, джойстик для управления треками и новая кнопка M для переключения пресетов эквалайзера и опций Spotify Tap.

Через приложение Marshall пользователи могут менять параметры эквалайзера и настраивать звук с учетом расположения колонки в помещении. Также встроенная технология Auracast позволяет объединять Acton IV и Stanmore IV в систему из нескольких акустических устройств.

Новые колонки уже в продаже в черном и кремовом цветах. Acton IV стоит 300 долларов США, Stanmore IV — 400 долларов США.

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Источник: whathifi.com
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