Huawei проведет глобальную презентацию флагманской серии Pura 90 в Малайзии 14 июля. Смартфоны получат яркие названия цветов, вдохновленные напитками и фруктами: «Пинк байт» и «Оранж сода».

Компания Huawei официально объявила дату международного запуска флагманской серии Pura 90. Мероприятие под названием «Сейчас ваш момент» пройдет 14 июля в столице Малайзии. Линейка выходит на глобальный рынок с дизайном, который сама компания называет «эмоциональной цветовой эстетикой».

Изображение: Huawei

Серия Pura 90 дебютировала в Китае в апреле этого года . В линейку вошли три модели: стандартная Pura 90, Pura 90 Pro и Pura 90 Pro Max. Китайские цены начинались от 4699 юаней, что примерно равно 53 470 рублей по курсу ЦБ РФ на 06.07.2026.

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Младшая модель получила 6,84-дюймовый плоский экран и аккумулятор емкостью 6500 мАч. Корпус при этом имеет толщину всего 6,9 миллиметра и весит 203 грамма.

Pro-версия предлагает улучшенную камеру: 50-мегапиксельный основной сенсор с переменной диафрагмой от f/1.4 до f/4.0 и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с четырехкратным оптическим зумом.

Изображение: Huawei

Топ-модель Pro Max оснащается 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Huawei заявляет, что благодаря специальной призматической конструкции эта система собирает больше света, чем камеры флагманских конкурентов. Устройство поддерживает четырехкратный оптический зум и зум оптического качества до восьми раз.

Главная особенность глобальной версии — цвета корпуса. Для Pro-модели выбрали названия, напоминающие о летних напитках: «Пинк байт», «Оранж сода», «Кокосовый белый» и «Шелковичный черный». В основу дизайна Pro Max легли природные мотивы, такие как «Апельсиновое море» и «Изумрудное озеро».

Обе Pro-модели работают на процессоре Kirin 9030S и получили аккумулятор емкостью 6000 мАч. Смартфоны выходят с HarmonyOS 6.1 и набором инструментов для съемки на основе искусственного интеллекта.

Компания пока не раскрыла глобальные цены. Ожидается, что подробности появятся на мероприятии в Куала-Лумпуре.