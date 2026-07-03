Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
5 заводов в двух кластерах по выпуску DRAM и NAND: крупные инвестиции SK hynix в размере $712,5 млрд
Компания SK hynix объявила о планах инвестировать 712,5 млрд долларов в свои южнокорейские предприятия. Основные средства направят на новый кластер для DRAM в Йонгине и на расширение производства NAND в Чхонджу.
реклама

Южнокорейский производитель микросхем SK hynix запускает масштабную программу расширения производственных мощностей на родине. Инвестиции затронут три площадки, включая действующий кампус в Чхонджу и два новых кластера, которые компания планирует построить с нуля. Самый проработанный проект — расширение в Чхонджу, тогда как остальные находятся на разных стадиях планирования.

 Источник изображения: SK hynix

Компания SK hynix вложит 64 млрд долларов в свой кампус в Чхонджу. Эти деньги пойдут на строительство завода M17 по производству 3D NAND-памяти и на создание комплекса P&T7 для упаковки и тестирования микросхем. Стоимость завода оценивается в 51,8 млрд долларов, упаковочного комплекса — в 12,9 млрд долларов. Строительство M17 начнется в 2027 году, а запустить предприятие планируют не ранее 2029 года. В кампусе Чхонджу уже работают заводы M11, M12 и M15 — сейчас они выпускают не только NAND, но и стеки HBM, поскольку технологии упаковки этих типов памяти схожи.

реклама

Однако инвестиции в Чхонджу — лишь часть более масштабного плана. Общий объем вложений SK hynix в южнокорейские проекты достигает 712,5 млрд. Основные средства направят в полупроводниковый кластер Йонгин — 389,3 млрд долларов. Это крупнейшее капиталовложение в истории компании. Первый завод в Йонгине должен заработать в мае 2027 года, а все четыре предприятия кластера планируется завершить к 2033 году (изначально срок называли 2045-й). Полный выход на мощность DRAM-производства займет еще год-полтора, так что влияние на рынок стоит ждать к 2028–2029 годам.

Производителей памяти Samsung, SK hynix и Micron обвиняют в росте цен на 700% за четыре года           

Третий проект — юго-западный кластер. В отличие от Йонгина, этой площадки пока не существует: компания только оценивает возможные места для строительства. Точное расположение определят после консультаций с властями — необходимо учесть наличие земли, электроэнергии, воды и транспортной инфраструктуры. Инвестиции в этот кластер составят примерно 259,5 млрд долларов, но итоговая сумма может измениться в зависимости от рыночных условий и стоимости оборудования. Создание нового кластера — процесс долгий: например, на подготовку площадки в Йонгине ушло около девяти лет.

SK hynix — не единственная компания, расширяющая производство в Южной Корее. Samsung также объявила об инвестициях в размере 90,98 млрд долларов США в регионе Чхунчхон. Средства пойдут на расширение производства OLED-дисплеев, строительство пяти линий HBM, создание линии по производству батарей и увеличение выпуска подложек для серверных корпусов.

#полупроводники #инвестиции #южная корея #sk hynix #память #hbm #dram #3d nand #микроэлектроника #производство памяти #йонгин #кластер полупроводников #чхонджу
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Руководители компаний в США всё чаще доверяют ChatGPT важнейшие решения
Toyota получила контроль в СП по производству eVTOL для выпуска аэротакси
GALAX GeForce RTX 5090D HOF OC Lab на частоте 4 ГГц устанавливает рекорд GPUPI
Samsung может анонсировать Galaxy Tab S12+ и Tab S12 Ultra с улучшенными экранами в сентябре
Авиадвигателю ПД-8 требуется модернизация для установки на самолёты-амфибии Бе-200
Xiaomi тестирует двухдверное купе мощностью более 2000 л.с. для конкуренции с Porsche
Relic представила самостоятельную стратегию Company of Heroes 3 Final Stand в стиле защиты от волн
В США предлагают обязать автопроизводителей устанавливать в машины приёмники AM-радио
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Исследователи опасаются «чернобыльского эффекта» касательно развития этих ИИ-технологий
Intel увеличивает производство процессоров 13-го и 14-го поколений на фоне дефицита DDR5
Apple TV+ показал первый тизер киберпанк-сериала «Нейромансер»
ОАК представила проект самолёта с вертикальным взлётом без потери тяги
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за июнь 2026 года
Газовый гигант WD1856b пережил гибель своей звезды и спустя миллиарды лет изменил орбиту

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Что такое 1С и её разновидности
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
PlayStation отказывается от физических изданий игр – уходит целая эпоха
Обзор контейнера для SSD M.2 накопителя TerraMaster D1 SSD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter