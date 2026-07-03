Компания SK hynix объявила о планах инвестировать 712,5 млрд долларов в свои южнокорейские предприятия. Основные средства направят на новый кластер для DRAM в Йонгине и на расширение производства NAND в Чхонджу.

Южнокорейский производитель микросхем SK hynix запускает масштабную программу расширения производственных мощностей на родине. Инвестиции затронут три площадки, включая действующий кампус в Чхонджу и два новых кластера, которые компания планирует построить с нуля. Самый проработанный проект — расширение в Чхонджу, тогда как остальные находятся на разных стадиях планирования.

Источник изображения: SK hynix

Компания SK hynix вложит 64 млрд долларов в свой кампус в Чхонджу. Эти деньги пойдут на строительство завода M17 по производству 3D NAND-памяти и на создание комплекса P&T7 для упаковки и тестирования микросхем. Стоимость завода оценивается в 51,8 млрд долларов, упаковочного комплекса — в 12,9 млрд долларов. Строительство M17 начнется в 2027 году, а запустить предприятие планируют не ранее 2029 года. В кампусе Чхонджу уже работают заводы M11, M12 и M15 — сейчас они выпускают не только NAND, но и стеки HBM, поскольку технологии упаковки этих типов памяти схожи.

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Однако инвестиции в Чхонджу — лишь часть более масштабного плана. Общий объем вложений SK hynix в южнокорейские проекты достигает 712,5 млрд. Основные средства направят в полупроводниковый кластер Йонгин — 389,3 млрд долларов. Это крупнейшее капиталовложение в истории компании. Первый завод в Йонгине должен заработать в мае 2027 года, а все четыре предприятия кластера планируется завершить к 2033 году (изначально срок называли 2045-й). Полный выход на мощность DRAM-производства займет еще год-полтора, так что влияние на рынок стоит ждать к 2028–2029 годам.

Третий проект — юго-западный кластер. В отличие от Йонгина, этой площадки пока не существует: компания только оценивает возможные места для строительства. Точное расположение определят после консультаций с властями — необходимо учесть наличие земли, электроэнергии, воды и транспортной инфраструктуры. Инвестиции в этот кластер составят примерно 259,5 млрд долларов, но итоговая сумма может измениться в зависимости от рыночных условий и стоимости оборудования. Создание нового кластера — процесс долгий: например, на подготовку площадки в Йонгине ушло около девяти лет.

SK hynix — не единственная компания, расширяющая производство в Южной Корее. Samsung также объявила об инвестициях в размере 90,98 млрд долларов США в регионе Чхунчхон. Средства пойдут на расширение производства OLED-дисплеев, строительство пяти линий HBM, создание линии по производству батарей и увеличение выпуска подложек для серверных корпусов.