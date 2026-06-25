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Global_Chronicles
Астрономы нашли звездную пару с орбитой, не совпадающей с теоретическими моделями
Астрономы обнаружили двойную звездную систему с периодом обращения 72 минуты. Это нарушает теоретический минимум в 76 минут, который считался непреодолимым для карликовых новых.
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Когда ученые хотят изучить смерть звезд, они обращаются к системам с двумя звездами. В таких парах объекты притягивают и разрушают друг друга. Эти процессы дают астрономам уникальную информацию. Группа ученых из Корейского института астрономии и космических наук под руководством Сан Чул Кима нашла систему, которая ведет себя не так, как предсказывают модели.

Изображение KSP-OT-202104a в фазе покоя, полученное путем наложения 549 снимков с выдержкой 60 секунд (Автор: Санг Чул Ким и др.)

Обнаруженный объект – карликовая новая. В таких системах мертвое ядро звезды – белый карлик – отбирает газ у соседней звезды. Газ формирует светящийся диск, который периодически вспыхивает. Эту систему назвали KSP-OT-202104a. Ее период обращения составляет всего 72 минуты.

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Теоретический минимум для таких систем – около 76 минут. Ниже этого предела звезды находятся настолько близко, что стандартные модели старения перестают работать. Ранее астрономы нашли только девять систем с периодом короче минимума. Открытие KSP-OT-202104a стало десятым. Три из них обнаружила одна и та же корейская команда.

Короткая орбита означает, что звезды расположены очень близко. Необычное поведение меньшего компаньона остается загадкой. Возможно, он намного старше, чем кажется, либо содержит необычно много гелия и мало тяжелых элементов. Возможно, у него более плотное ядро. Каждый вариант указывает на разный и малоизученный путь гибели звезды.

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Для наблюдений ученые использовали два инструмента. Корейская сеть KMTNet состоит из трех телескопов в Чили, Южной Африке и Австралии. Пока один телескоп теряет ночную темноту, другой продолжает наблюдение. Обсерватория Джемини с 8-метровыми зеркалами помогла уточнить положение системы.

Каждая найденная система с периодом ниже минимума ставит под сомнение теории старения звезд. Теперь команда планирует искать новые объекты, чтобы понять скрытые механизмы, позволяющие звездам вращаться так быстро. Вселенная продолжает удивлять астрономов.

#космос #астрономия #звезды #белый карлик #ksp-ot-202104a #карликовые новые
Источник: universetoday.com
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