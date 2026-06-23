Китайский суперкомпьютер LineShine занял первое место в июньском рейтинге TOP500.

Обновление рейтинга TOP500 изменило расстановку сил среди самых производительных вычислительных систем мира. Лидером списка впервые стала китайская платформа, которая установила новый показатель для суперкомпьютеров эксафлопсного класса. Согласно июньскому выпуску рейтинга TOP500, первое место занял суперкомпьютер LineShine.

Изображение: hpcwire.com

Система продемонстрировала производительность 2,198 эксафлопс в тесте HPL, который измеряет возможности высокопроизводительных вычислительных комплексов. Этот результат сделал LineShine первой системой, преодолевшей рубеж 2 эксафлопс при расчетах двойной точности FP64 для длительных вычислительных нагрузок. Теоретическая пиковая производительность платформы достигает 2,736 эксафлопс, при этом комплекс сохраняет около 80% максимального потенциала во время работы.

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LineShine использует 13,79 миллиона ядер ARMv9, распределенных между 20 480 вычислительными узлами. Каждый узел получил два процессора LX2 с 304 ядрами, память HBM объемом 32 ГБ и дополнительную память DDR объемом около 256 ГБ на процессор. По сути, система добилась рекордного результата без графических ускорителей. В отличие от многих современных решений, комплекс опирается исключительно на вычислительные возможности центральных процессоров.

LineShine потребляет 42,2 мегаватта энергии и обеспечивает эффективность на уровне 52,07 гигафлопс на ватт. В рейтинге TOP500 система опередила американские El Capitan, Aurora и Frontier, а также стала первым китайским суперкомпьютером, который официально получил подтверждённое первое место в этом списке.