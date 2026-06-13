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Global_Chronicles
Производитель пылесосов представил проект седана на 3111 л.с. - мощнее самого экстремального BYD
Китайский бренд Kosmera раскрыл новые подробности о своих будущих электрических седанах. Компания утверждает, что компактная силовая установка собственной разработки сможет обеспечить до 3111 л.с. мощности.
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Компания Dreame, известная, прежде всего, бытовой техникой, в начале года вывела на рынок автомобильный бренд Kosmera. Теперь производитель рассказал, на каких технологиях будут построены его самые мощные модели.

 Изображение: Сarscoops 

Главной особенностью новых автомобилей Kosmera станет приводная система на базе двух модулей с аксиально-поточными электродвигателями. Один такой блок размещается спереди, второй — сзади. Каждый модуль объединяет два электромотора, инвертор на карбиде кремния и ротор с углеволоконным усилением.

Изображение: Сarscoops 

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По данным компании, один модуль развивает до 1555 л.с. Если объединить два блока в одной машине, суммарная мощность достигает 3111 л.с. При таком показателе будущие электромобили смогут превзойти заявленную мощность BYD Yangwang U9 Xtreme, для которого указывают 2978 л.с.

В Kosmera утверждают, что каждый модуль помещается в корпус размером примерно с чемодан (50×35×20 см). Разработкой силовой установки занималось подразделение Axion Power. Система работает с электрической архитектурой на 1200 вольт, а также поддерживает управление вектором крутящего момента.

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 Изображение: Сarscoops 

Эту технологию получат сразу два седана. Первый носит название Star Matrix. Это четырехдверная модель с четырехместным салоном и внешностью, в которой прослеживаются отдельные элементы, характерные для Bugatti Chiron, Mistral и Brouillard.

Изображение: Сarscoops 

Вторая новинка называется Star Razer. Автомобиль также получил четыре двери, однако здесь используются передние двери типа «бабочка», а задние используют собственную подъёмную конструкцию. Такое решение позволило отказаться от центральных стоек кузова.

Изображение: Сarscoops 

#электромобили #dreame #седаны #axion power #byd yangwang u9 xtreme #kosmera
Источник: carscoops.com
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