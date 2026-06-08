Vivo начала раскрывать подробности о складном смартфоне X Fold 6 перед его запуском в Китае. Устройство получит специальную версию OriginOS 6 Fold с расширенными возможностями многозадачности и встроенными ИИ-функциями.

До официальной презентации X Fold 6 остается немного времени, и Vivo постепенно раскрывает возможности новой модели. Основное внимание компания уделяет программному обеспечению и работе с большим складным экраном.

Изображение: Vivo

Vivo опубликовала первый тизер X Fold 6 и рассказала о некоторых функциях устройства. Смартфон получит операционную систему OriginOS 6 Fold, которую компания разработала специально для складных моделей.

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Одним из ключевых элементов станет обновленная версия Atomic Workbench. Эта функция впервые появилась в X Fold 5, однако теперь Vivo существенно переработала ее возможности. Компания считает, что большой складной дисплей должен помогать выполнять несколько задач одновременно, а не просто увеличивать рабочую область смартфона.

Изображение: Vivo

По данным производителя, система поддерживает режим «один экран, пять задач». Интерфейс предлагает больше полезного пространства, улучшенное разделение экрана и более стабильную работу нескольких приложений. При этом Vivo готовит и новый режим Workbench, но его детали пока не раскрывает.

Пользователи смогут создавать отдельные рабочие пространства для различных сценариев, включая совещания, планирование поездок, покупки и инвестиции. Система объединит необходимые приложения в одном окне и позволит открывать такой набор одним нажатием.

Компания также обновила ИИ-помощника и другие встроенные инструменты искусственного интеллекта. Разработчики оптимизировали планирование задач, распределение ресурсов чипа и многозадачность, чтобы приложения и ИИ-функции работали согласованно. Премьера Vivo X Fold 6 в Китае ожидается до конца месяца.