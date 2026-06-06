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Global_Chronicles
Астрономы нашли самую далёкую спящую чёрную дыру массой 6 млрд солнц в 10 млрд световых лет от Земли
Астрономы с помощью телескопа James Webb обнаружили самую далекую из известных спящих черных дыр. Объект находится в галактике MRG-M0138 на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли и имеет массу около 6 миллиардов масс Солнца.
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Большинство известных черных дыр астрономы находят по излучению поглощаемой материи. Эта дыра не поглощает ничего вокруг. Она полностью неактивна. Никакого квазара рядом с ней нет. 

Изображение: Notebookcheck   

Галактика MRG-M0138, где находится объект, удалена от Земли на 10 миллиардов световых лет. Обнаружить невидимый объект помог эффект гравитационного линзирования. Другая галактика, расположенная между MRG-M0138 и Землей, исказила пространство-время. Это позволило ученым зафиксировать движение звезд возле черной дыры.

Изображение, полученное космическим телескопом Джеймса Уэбба, показывает искаженную галактику MRG-M0138. (Изображение: Notebookcheck)

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По скорости этих звезд астрономы рассчитали массу объекта. Она составила 6 миллиардов масс Солнца. Это делает открытие не только самым далеким, но и одним из самых массивных среди спящих черных дыр.

Поведение и эволюция таких объектов остаются для науки загадкой. Большинство теорий описывают активные дыры, которые поглощают вещество и излучают энергию. Спящие экземпляры изучать сложнее.

Теперь у астрономов есть методика. Они надеются найти другие похожие объекты во Вселенной. Ученые рассчитывают, что новые данные помогут ответить на вопросы о том, как возникают и как меняются такие чёрные дыры с течением времени.

#космос #астрономия #черная дыра #гравитационное линзирование #mrg-m0138
Источник: notebookcheck.net
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