Биткоин впервые с 2024 года опустился ниже $60 000 после публикации данных по занятости в США. Дополнительно давление усилил обвал Zcash, вызванный серьезной уязвимостью.

5 июня крипторынок одновременно получил два раздражителя: статистику по американскому рынку труда, которая усилила ожидания повышения ставки, и новость о возможном неограниченном выпуске ZEC из‑за ошибки в приватном пуле Zcash. На фоне такой комбинации, многие зарубежные инвесторы начали сокращать позиции в основных монетах.

Изображение - ChatGPT

В пятницу – 5 июня – цена биткоина обновила локальные минимумы и впервые с 2024 года опустилась ниже отметки $60 000. Монета торговалась около $59 909, что означало снижение примерно на 6% за день и на 18,5% за неделю. С момента исторического максимума в $126 080 в октябре прошлого года биткоин потерял более 52% стоимости. Просели и другие крупные активы. Ethereum за неделю подешевел на 23% до $1555, а Solana — на 22% до $63,75. Ранее участники рынка объясняли давление оттоком капитала из спотовых биткоин‑ETF и первой с 2022 года продажей биткоинов компанией Strategy.

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Новый виток снижения совпал с публикацией данных по занятости в США: в мае работодатели создали 172 000 рабочих мест, примерно вдвое больше ожиданий. Инструмент FedWatch от CME показал рост ожиданий повышения ставки к концу года, а это обычно ухудшает отношение к рисковым активам, включая биткоин. Аналитик Nansen Николай Сёндергор отметил, что сильная статистика по труду не поддерживает аргументы за снижение ставки, а биткоин к этому моменту уже просел примерно на 15% и опирался на неликвидные плечевые длинные позиции.

Отдельным ударом по настроениям стала уязвимость в Zcash. Разработчики уже выпустили исправление, но признали, что из‑за особенностей приватной архитектуры пока не могут однозначно сказать, воспользовался ли кто‑то ошибкой для создания дополнительных монет ZEC. На этом фоне ZEC за сутки потерял свыше 40% и это добавило давления на другие криптовалюты, связанные с приватностью.

Фон на традиционных рынках тоже выглядел негативно. Индекс Nasdaq к середине торгов снизился примерно на 2,5%, акции Nvidia упали примерно на 4,5%. Крупные криптокомпании тоже ушли в минус: Strategy подешевела почти на 10% за день, а Coinbase — на 8,4%. Единственным небольшим встречным движением стал приток более 3 миллионов долларов в американские спотовые биткоин‑ETF в четверг, который прервал 13‑дневную серию оттока, но пока не изменил общий настрой рынка.