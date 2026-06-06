После запуска программы Project 624 компания Verizon передала значительную часть клиентских обращений системам искусственного интеллекта. Многие пользователи утверждают, что качество поддержки снизилось, а связаться с живым сотрудником стало сложнее.

Телекоммуникационные компании все активнее внедряют искусственный интеллект в работу с клиентами. Однако опыт Verizon показывает, что автоматизация поддержки не всегда воспринимается пользователями положительно. Verizon запустила программу Project 624 летом этого года. Ее цель заключалась в изменении работы клиентской поддержки за счет более широкого использования искусственного интеллекта. Компания планировала поручить ИИ обработку стандартных запросов, а сложные вопросы передавать специалистам.

Изображение: WCCFTech

Однако спустя несколько месяцев после запуска многие клиенты начали сообщать о проблемах. По данным WCCFTech, пользователи называют новый подход безличным и менее удобным по сравнению с прежней системой обслуживания. Основные жалобы связаны с тем, что клиентов последовательно переводят между несколькими ботами, которые не могут разобраться в сути обращения. Некоторые пользователи также утверждают, что им трудно выйти на живого сотрудника поддержки. Даже после такого перевода решение проблемы нередко оказывается неудовлетворительным.

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Недовольство усиливается на фоне роста стоимости услуг. Часть абонентов считает, что платит больше, но получает менее качественное обслуживание. В издании WCCFTech отметили, что подобные трудности возникают и у других операторов связи при расширении использования искусственного интеллекта. Простые задачи хорошо подходят для автоматизации, но в сложных ситуациях пользователи по-прежнему рассчитывают на помощь человека и возможность быстро получить понятный ответ.