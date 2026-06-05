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Global_Chronicles
Глава Google DeepMind призвал всех готовиться к приходу AGI и предупредил – времени осталось мало
Генеральный директор Google DeepMind Демис Хассабис заявил, что искусственный общий интеллект станет реальностью до конца десятилетия. Он призвал общество готовиться к последствиям, не перекладывая эту задачу только на разработчиков.
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Дискуссии о сроках появления искусственного общего интеллекта (AGI) идут уже несколько лет. Ряд экспертов считает, что этот рубеж уже пройден.

Выступая в Стэнфордской высшей школе бизнеса на прошлой неделе, Хассабис сказал, что AGI появится примерно в 2030 году плюс-минус. Такой уровень искусственного интеллекта сможет выполнять широкий круг задач на уровне человека или выше. По его словам, 2026 год стал поворотным: агенты ИИ и инструменты начали приносить реальную пользу в работе. Разработчики теперь яснее видят, какие шаги осталось сделать.

Изображение - ChatGPT

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При этом Хассабис подчеркнул: готовиться к появлению AGI должно не только технологическое сообщество. Обществу нужно услышать это предупреждение, потому что времени осталось мало. Последствия будут колоссальными. Следующие несколько лет определят, в каком направлении пойдет развитие.

Другие лидеры индустрии дают похожие прогнозы. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что его компания знает, как создавать AGI. Илон Маск предсказал появление систем уровня общего интеллекта в 2026 году, а к 2030 году, по его мнению, ИИ превзойдет совокупный интеллект всех людей. Некоторые эксперты, как основатель Eliza Labs Шоу Уолтерс, считают, что этот рубеж уже достигнут.

Однако есть и скептики. Тест ARC-AGI-3, проверяющий способность систем обучаться в незнакомой обстановке, ведущие модели от Google, OpenAI, Anthropic и xAI прошли с результатом ниже одного процента. Люди же справились идеально. К тому же нет единого определения AGI. Директор Института исследований машинного интеллекта Мало Бургон отметил, что из-за разных трактовок сложно зафиксировать момент достижения цели.

Хассабис уверен: темпы технологического прогресса ускоряются и в ближайшие десять лет изменится больше, чем многие ожидают.

#agi #google deepmind #демис хассабис #искусственный общий интеллект
Источник: decrypt.co
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