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Global_Chronicles
HP и Ferrari выпустят всего 4999 ноутбуков Scuderia Ferrari AI PC по $5599
HP и Ferrari совместно разрабатывали ноутбук два года. Результат — лимитированная модель Scuderia Ferrari AI PC с корпусом из алюминия, карбоном и стеклом Gorilla Glass.
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Компании HP и Ferrari объединились, чтобы выпустить ноутбук для фанатов автогонок. Модель выйдет ограниченным тиражом 12 июня. HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC — это не просто ноутбук с логотипом коня на крышке. Инженеры потратили два года на проектирование корпуса. Основа вырезана из алюминия на станках с ЧПУ. Цвет — фирменный красный Rosso Magma.

Изображение: GizmoChina 

Нижняя панель комбинирует карбон и стекло Gorilla Glass. Разработчики специально оставили систему охлаждения на виду, как это делают на суперкарах со стеклянными крышками моторного отсека. В стекле сделали более двух тысяч микроотверстий. Дополнительно установили систему вентиляции с поворотными жалюзи. Верхняя часть, подставка для рук, полностью выполнена из стекла и включает в себя сенсорную панель с тактильной отдачей и окантовкой, которая подсвечивается при касании.

Изображение: GizmoChina 


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Внутри стоит процессор Intel Core Ultra X7 358H и графика Intel Arc B390. Производитель заявляет производительность 180 TOPS для локальных ИИ-задач. Дисплей — 3K Tandem OLED+, сенсорный. Клавиатура получила индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши.

Тираж ограничен 4999 экземплярами. Каждый ноутбук имеет индивидуальный номер. Упаковка сделана так, что при открытии ноутбук поднимается вверх. В комплекте идет кожаный чехол от компании Poltrona Frau — именно она поставляет кожу для салонов Ferrari. На уровне софта установлена система защиты HP Wolf Security for Business. Продажи стартуют на сайте HP на следующей неделе. Купить ноутбук смогут жители США, Австралии, Великобритании, а также нескольких стран Европы и Азии.

#ноутбук #hp #ferrari #лимитированная серия #ai pc #intel core ultra x7 #poltrona frau #scuderia ferrari
Источник: gizmochina.com
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